Los colores de uñas que no debes usar porque envejecen las manos

Estos son los colores de uñas que hacen que las manos luzcan envejecidas, según expertas en manicure

August 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Stars Of Hollywood Honor Stars Of Science - 10th Breakthrough Prize Ceremony - Red Carpet

Los colores de uñas que no debes usar porque envejecen las manos

Lester Cohen/Getty Images for Breakthrough Prize

La manicura se ha convertido en un accesorio de estilo tan relevante como un bolso o unos zapatos. Los tonos que elegimos para nuestras uñas pueden potenciar la frescura de la piel o, por el contrario, añadir años de manera sutil. Así como un corte de cabello o un labial puede rejuvenecer, también existen esmaltes que pueden endurecer las facciones y hacer que las manos luzcan menos vitales. Identificar qué colores evitar es esencial si buscas un look sofisticado, moderno y, sobre todo, favorecedor.

Por qué algunos esmaltes envejecen las manos

El color no actúa de manera aislada, dialoga con el tono de piel, las venas visibles, la textura y hasta la forma de las uñas. Los esmaltes que generan un contraste demasiado marcado o aquellos que replican tonos asociados al desgaste natural de la piel pueden resaltar arrugas, manchas o dar una sensación de resequedad. Lo importante no es renunciar a la experimentación, sino aprender a elegir gamas que iluminen en lugar de opacar.

Tonos demasiado oscuros

Aunque el negro, el marrón profundo o el azul marino pueden transmitir elegancia en ciertos contextos, en manos maduras o con piel clara tienden a endurecer la apariencia. Estos esmaltes enfatizan cualquier irregularidad en la superficie de la uña y hacen que los dedos luzcan más cortos. Sustituirlos por variantes más suaves —como el borgoña luminoso o un gris topo— permite conservar un aire sofisticado sin sumar rigidez.

Amarillos y verdes neón

Las tonalidades vibrantes tienen un efecto inmediato en la mirada, aunque son divertidas, arriesgadas y energéticas en uñas adultas pueden acentuar el contraste con el tono natural de la piel, resaltando venas o pequeñas manchas solares. El resultado suele ser menos favorecedor porque en lugar de iluminar endurecen el aspecto general de la mano. Si deseas un toque atrevido, opta por verdes oliva o amarillos pastel, que conservan el carácter lúdico con un matiz más armónico.

Nudes demasiado apagados

El nude es un clásico de la manicura, pero no todos los tonos funcionan igual. Los beige excesivamente grises o los rosas con subtonos fríos pueden dar una sensación de piel cansada, como si faltara circulación. La clave está en elegir nudes con un ligero matiz cálido —almendra, durazno o rosa empolvado— que eleven la luminosidad natural de las manos en lugar de restarla.

Metálicos pesados

El plateado industrial, el dorado saturado o los metálicos muy densos suelen aportar dramatismo, pero también pueden acentuar la textura de la piel y hacer que los dedos se vean menos estilizados. Si eres amante de los destellos, la alternativa ideal son los acabados perlados o metálicos ligeros, que ofrecen brillo sin dureza.

Blancos puros

El esmalte blanco absoluto, especialmente en acabado mate, puede endurecer las manos porque genera un contraste demasiado rígido con la piel. Tiende a destacar venas y manchas, alejándose del efecto pulido que muchas buscan. En cambio, los blancos lechosos o con matices nacarados suavizan y rejuvenecen, evocando frescura y limpieza.

Cómo elegir el color adecuado

El truco está en observar cómo reacciona la piel junto al esmalte. Si notas que las manos lucen más estilizadas, con un brillo saludable y sin que las venas resalten, estás frente a un tono favorecedor. Los colores que rejuvenecen suelen tener matices cálidos, transparencias ligeras o un brillo sutil que aporta luz.

Eurídice Aiymet Garavito García
