Suscríbete
Belleza

Sombras metálicas, el regreso del brillo espacial en el makeup de ojos 2025

El maquillaje metálico está de regreso con tonos que iluminan la mirada con un efecto galáctico, ideal para el otoño 2025

October 08, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-10-08 141520 (1).png

Sombras metálicas, el regreso del brillo espacial en el makeup de ojos 2025

Instagram

En los últimos desfiles de la Semana de la Moda de París 2025, una tendencia brilló —literalmente— por encima del resto fueron las sombras de ojos metálicas en tonos fríos, aplicadas con precisión en una parte particular del rostro. Esta estética, que combina futurismo y sutileza, convierte el brillo en una declaración de elegancia limpia, alejada del glitter tradicional y cercana al acabado espejo.

Esta tendencia se ubica principalmente sobre los párpados quienes son bañados en plata líquida y azules eléctricos —o destellos perlados que atrapan la luz de forma controlada. No hay degradados complejos ni líneas gráficas excesivas; lo importante es el efecto reflectante, esa sensación de superficie pulida que parece imitar el aluminio o la escarcha sobre la piel. La tendencia perfecta para el otoño 2025, pero que coquetea ya con lo que viene para invierno.

También te interesa...
SaveInsta.to_562818166_18530796811001850_1970887561800802521_n.jpg
Moda
Las grapas metálicas con las que Glenn Martens selló su propuesta en París Fashion Week 2025
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_560103439_18531920878045865_1762001862340767696_n.jpg
Moda
Los controvertidos cuerpos desnudos de Jean Paul Gaultier, la provocación queer de Duran Lantink
October 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Un nuevo lenguaje de luz

A diferencia de las sombras metálicas de temporadas pasadas —más saturadas o de inspiración disco—, la versión 2025 apuesta por la pureza. Las texturas se aplican en una sola capa, con un acabado translúcido que deja ver la piel. Es una mirada que parece fría, pero está llena de intención ya que busca proyectar inteligencia, precisión y serenidad.

Este maquillaje tiene un vínculo directo con la estética espacial que dominó varias pasarelas durante la Semana de la Moda de París 2025, donde la modernidad se entendió como limpieza visual. Las sombras plateadas, combinadas con bases de aspecto natural y labios en tonos neutros, crean un balance entre tecnología y humanidad.

Captura de pantalla 2025-10-08 141220_web_optimized.jpg

Las sombras metálicas fueron protagonistas del desfile de Pierre Cardin en PFW

Instagram

Cómo se logra el efecto

La clave está en la textura. Las sombras en crema o en formato líquido con partículas reflectantes ultrafinas ofrecen ese acabado brillante sin caer en el exceso. Se aplican con una brocha plana, concentrando la luz en el párpado móvil o el lagrimal.
Para lograr un mejor efecto, el resto del rostro debe mantenerse minimalista, piel fresca, cejas peinadas y labios con un brillo apenas perceptible. El contraste entre el brillo metálico y la naturalidad del resto del maquillaje es lo que da equilibrio al look.

9b83942d7603f19f3de0c73ba5aab067.jpg

También puedes lograr un efecto más natural, pero sin perder luz en la mirada

Pinterest

Una mirada hacia el futuro

El auge de estas sombras futuristas refleja una necesidad contemporánea, buscar impacto sin romper la estética minimalista aún vigente. Las miradas metálicas capturan la atención sin necesidad de color intenso ni delineados agresivos. Es un maquillaje que comunica modernidad, pero también control. Las sombras plateadas y azuladas dejan de ser un accesorio para la noche y se transforman en un gesto de identidad diurna, sutil pero inconfundible.

makeup maquillaje ojos luz maquillaje
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Chanel - Front Row - Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week
Belleza
Nicole Kidman elige un flequillo natural que rejuvenece y perfila el rostro en su aparición para Chanel en París
October 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_560567534_18523164112066587_3554385589571799777_n.jpg
Belleza
Georgina Rodríguez confirma que las uñas borgoña son el nuevo lujo del otoño 2025
October 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_559858687_18718442638060659_8836784395139982804_n.jpg
Belleza
Kim Kardashian sorprende en París con un nuevo corte pixie futurista
October 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Three
Belleza
Pamela Anderson se une al encanto del rubio cobrizo, el tono estrella del otoño 2025
October 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_556383424_18528723301018122_1165567674510826131_n.jpg
Belleza
El supermodel hair noventero regresa: la melena pulida que conquista el otoño 2025
Se trata de un peinado que equilibra brillo, volumen y movimiento vuelve a dominar las tendencias de belleza, evocando la esencia más aspiracional de los noventa
September 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style In Madrid
Belleza
Los 6 accesorios de pelo que triunfarán este otoño y favorecen a cualquier corte
Esta temporada los detalles en el pelo se convierten en un recurso de estilo capaz de transformar cualquier look, estos son los 6 accesorios básico del otoño para el cabello
September 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Paris - September 29th, 2025
Belleza
Rosalía lleva las axilas teñidas de la Semana de la Moda de París 2025
Rosalía sorprendió en la Semana de la Moda de París 2025 con un gesto beauty que reabre el debate sobre la autoexpresión en la estética contemporánea
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Elisabetta Franchi - Backstage - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2025
Belleza
Los 5 colores de labiales que definen el otoño 2025
Estos son los 5 colores de labiales que marcan el otoño 2025, se trata de una paleta sofisticada que redefine la forma de llevar el lipstick esta temporada
September 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García