Sombras metálicas, el regreso del brillo espacial en el makeup de ojos 2025

En los últimos desfiles de la Semana de la Moda de París 2025, una tendencia brilló —literalmente— por encima del resto fueron las sombras de ojos metálicas en tonos fríos, aplicadas con precisión en una parte particular del rostro. Esta estética, que combina futurismo y sutileza, convierte el brillo en una declaración de elegancia limpia, alejada del glitter tradicional y cercana al acabado espejo.

Esta tendencia se ubica principalmente sobre los párpados quienes son bañados en plata líquida y azules eléctricos —o destellos perlados que atrapan la luz de forma controlada. No hay degradados complejos ni líneas gráficas excesivas; lo importante es el efecto reflectante, esa sensación de superficie pulida que parece imitar el aluminio o la escarcha sobre la piel. La tendencia perfecta para el otoño 2025, pero que coquetea ya con lo que viene para invierno.

Un nuevo lenguaje de luz

A diferencia de las sombras metálicas de temporadas pasadas —más saturadas o de inspiración disco—, la versión 2025 apuesta por la pureza. Las texturas se aplican en una sola capa, con un acabado translúcido que deja ver la piel. Es una mirada que parece fría, pero está llena de intención ya que busca proyectar inteligencia, precisión y serenidad.

Este maquillaje tiene un vínculo directo con la estética espacial que dominó varias pasarelas durante la Semana de la Moda de París 2025, donde la modernidad se entendió como limpieza visual. Las sombras plateadas, combinadas con bases de aspecto natural y labios en tonos neutros, crean un balance entre tecnología y humanidad.

Las sombras metálicas fueron protagonistas del desfile de Pierre Cardin en PFW Instagram

Cómo se logra el efecto

La clave está en la textura. Las sombras en crema o en formato líquido con partículas reflectantes ultrafinas ofrecen ese acabado brillante sin caer en el exceso. Se aplican con una brocha plana, concentrando la luz en el párpado móvil o el lagrimal.

Para lograr un mejor efecto, el resto del rostro debe mantenerse minimalista, piel fresca, cejas peinadas y labios con un brillo apenas perceptible. El contraste entre el brillo metálico y la naturalidad del resto del maquillaje es lo que da equilibrio al look.

También puedes lograr un efecto más natural, pero sin perder luz en la mirada Pinterest

Una mirada hacia el futuro

El auge de estas sombras futuristas refleja una necesidad contemporánea, buscar impacto sin romper la estética minimalista aún vigente. Las miradas metálicas capturan la atención sin necesidad de color intenso ni delineados agresivos. Es un maquillaje que comunica modernidad, pero también control. Las sombras plateadas y azuladas dejan de ser un accesorio para la noche y se transforman en un gesto de identidad diurna, sutil pero inconfundible.