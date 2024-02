La verdad sobre cortarse el cabello el 29 de febrero, año bisiesto

A menos de que no lo hayas notado, este 2024 es año bisiesto, lo que significa que llegaremos al día 29 de febrero y nos tomará cuatro años volverlo a ver. Esto bien podría afectar a las fechas del calendario lunar para cortarse el cabello en 2024, especialmente por las supersticiones que rodean a esta fecha —como el hecho de que “las mujeres embarazadas no deben cortarse el pelo un 29 de febrero” o que “debes evitar planear una boda en año bisiesto"—. Pero estamos aquí para saber qué hacer con respecto a cortarse el cabello en año bisiesto si quieres mantener una melena sana y hermosa.

¿Es de mala suerte cortarse el cabello en año bisiesto 2024?

El calendario lunar se ha utilizado desde la antigüedad para planificar muchos eventos cotidianos en la vida de las personas incluidos los cortes de cabello, explican los expertos.

Hay que entender a las fases por las que pasa la Luna, los días lunares y la posición de la Luna en cada constelación, pues todo esto tiene una influencia sobre la salud y el crecimiento del cabello, además de afectar a la armonía y bienestar espiritual. La combinación de todos estos factores es lo que establece ese trasfondo energético de cada día y, dependiendo de él, hay días favorables para esta acción

Siguiendo el calendario lunar 2024 y dependiendo de estos días favorables, hacerlo en uno de ellos se cree que logra que el cabello crezca más saludable y con un crecimiento más rápido. En los días neutros, las energías de nuestro cuerpo están equilibradas y no afectan ni positiva ni negativamente. Sin embargo, según quienes siguen este calendario lunar cortarte el cabello en un día no favorable puede llegar a ralentizar el crecimiento del cabello.

Con respecto a las energías de un año bisiesto, Mary Shannon, autora de The Witch’s Book of Love, explicó a una revista que los días bisiestos son ‘Números Maestros’. “Tienen la vibración del número 11 (2 + 9 = 11) en ellos, que es un número espiritual significativo en numerología”, explica. “Ofrece una oportunidad vibratoria para experimentar una energía que no siempre es común. Puedes usar la energía de este año bisiesto para encontrar un equilibrio dentro de tu vida, entre tu realidad práctica cotidiana y tu vida intuitiva y espiritual”, explica.

Días favorables para cortar el pelo en febrero 2024:

Luna Nueva (10 de febrero): Generalmente se considera un día neutral para cortarse el cabello, pero algunos creen que puede promover un crecimiento más rápido.

Luna Creciente (11 al 23 de febrero): Esta fase está asociada con el crecimiento y a menudo se recomienda para cortes de cabello si deseas que tu cabello crezca más rápido y más grueso.

Luna Llena (24 de febrero): Tradicionalmente se considera un día neutral, pero algunos creen que puede aumentar el volumen y el brillo del cabello.

Días menos favorables para cortar el pelo en febrero 2024:

Luna Menguante (25 al 29 de febrero): Esta fase está asociada con la disminución, y algunos creen que puede provocar un crecimiento más lento del cabello o puntas abiertas.

En última instancia, la decisión de cortarte el cabello o no el 29 de febrero depende de ti. ¡Feliz año bisiesto!