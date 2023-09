El tipo de peinado que debes llevar según el escote que usarás

Armar un conjunto perfecto funciona como un reloj —algunos engranajes pueden no encajar con otros y esto desequilibra todo un arreglo. Cuando se trata de la ropa, el cabello juega un papel muy importante, aunque no lo notemos del todo. Hay una gran diferencia entre un recogido, el pelo suelto o incluso qué tan largo lo llevas. Armonizar tu look con el peinado ayuda a resaltar tus rasgos naturales —también puede alargar el cuello para verte más estilizada—, y hace que el escote que estés portando tenga una apariencia más arreglada. Por supuesto que lo más importante es seguir las reglas de belleza con las que te sientas más cómoda, ¡nunca dudes de tus instintos en la moda! Estos son algunos consejos generales que pueden aplicar mejor para otros, pero pueden ser útiles y para considerar en todo el sentido del estilismo.

JLo usando coleta alta para resaltar el cuello halter de su vestido. getty

¿Por qué es importante considerar tu peinado según el escote que traigas puesto?

Combinar tu peinado con el escote de tu atuendo no es necesariamente una regla estricta, pero puede mejorar tu aspecto general y crear una apariencia armoniosa. Aquí te explicamos por qué se considera importante.

• Equilibrio y Proporción: el escote puede crear efectos visuales variados. Al coordinar tu peinado con éste, puedes lograr una sensación de equilibrio y proporción en tu apariencia general. Por ejemplo, un escote alto puede lucir más equilibrado con un recogido, mientras que un escote pronunciado puede complementarse con cabello suelto.

• Resalta el Escote: El peinado adecuado puede ayudar a llamar la atención sobre el escote de tu atuendo. Por ejemplo, un vestido sin hombros puede destacarse con un recogido, permitiendo que el escote sea el centro de atención.

• Completa el Look: Coordinar tu peinado con tu atuendo puede hacer que todo tu conjunto luzca más pulido y bien pensado; es una forma de prestar atención a los detalles y contribuye a un aspecto más intencional.

• Estilo Personal: Tu peinado es parte de tu estilo personal y puede ser un elemento importante de autexpresión. Elegir un peinado que complemente tu atuendo puede ayudarte a transmitirlo de manera efectiva.

• Ocasión y Código de Vestimenta: La formalidad de tu peinado también puede depender de la ocasión y el código de vestimenta. Para eventos formales, un elegante recogido puede ser más apropiado, mientras que un atuendo informal podría combinarse con un peinado suelto y relajado.

• Comodidad y Practicidad: Considera la practicidad de tu peinado en relación con tu atuendo. Por ejemplo, si llevas un vestido de cuello alto en un día caluroso, es posible que prefieras una coleta de caballo o chongo para mantenerte fresca.

Kate Middleton con cabello suelto y un vestido descubierto de un hombro. getty

Cómo hacer que tu cabello haga match con el escote o cuello que estás usando

1. Una primera regla es: si tu atuendo es muy llamativo, mantén el cabello simple.

2. Si tu blusa o vestido es de cuello alto, el cabello debe ir hacia arriba.

3. El volumen del cabello debe armonizar con el vomumen de tu prenda. Si usas algo abullonado, ¡tu melena deberá serlo! Y si el vestido es, por ejemplo, satinado y liso, así deberías llevar tu hairstyle.

Cabello hacia abajo

Lleva el cabello acomodado hacia abajo (ya sea liso, rizado u ondulado) si vas a usar: cuello redondo, de hombros descubiertos, strapless, escote corazón y escote en V.

Cabello en media coleta o recogido de un lado

Lleva el cabello en media coleta o con un recogido de lado si vas a usar: cuello recto (cuello de barco), cuello redondo, de hombros descubiertos, con un hombro descubierto, escote cuadrado, strapless, escote corazón y escote en V.

Cabello recogido

Lleva el cabello recogido si vas a usar: cuello recto (cuello de barco), halter, cuello alto, de hombros descubiertos, con un hombro descubierto, escote cuadrado, strapless, escote corazón.

Cabello recogido alto (high ponytail)

Lleva el cabello recogido en una coleta o un chongo alto si vas a usar: halter, cuello alto, strapless.