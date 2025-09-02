El corte Medusa está de vuelta en otoño 2025

El otoño 2025 marca el regreso de un corte de cabello tan vanguardista como polémico, se trata del Medusa cut. Inspirado en la fluidez de las medusas y en la estética de los años setenta, este estilo juega con capas largas, mechones irregulares y un flequillo que enmarca el rostro con un aire expresivamente dinámico.

A diferencia de otros cortes de temporada que apuestan por la sobriedad o la practicidad, el Medusa se distingue por su movimiento perpetuo. El secreto está en las capas estratégicas que generan un efecto ondulante, casi líquido, como si el cabello estuviera en constante transformación. No es casualidad que hairstylists de firmas de lujo lo definan como un corte camaleónico que funciona en liso, en ondas suaves o incluso con un acabado despeinado, adaptándose al carácter de quien lo lleva.

En pasarelas recientes y presentaciones de firmas internacionales, el Medusa cut se impuso como un guiño al espíritu rebelde y sensual de la moda setentera, pero reinterpretado con un toque futurista que, sin duda, le hace frente al minimalismo y las tendencias clean look que prefieren el orden estricto en todos y cada uno de los detalles de un outfit. El poder del Medusa cut está en la versatilidad —y en la rebeldía, puede acompañar un vestido de paillettes en clave disco, un traje de sastrería afilado o un look urbano minimalista, aunque esto último parezca contradictorio.

La propuesta no es únicamente estética, el medusa cut transmite una narrativa de fuerza femenina, un recordatorio de que el cabello también puede convertirse en declaración de estilo y actitud. Esta temporada, apostar por el Medusa es aceptar que el movimiento y la imperfección son parte del encanto.