Belleza

El corte de pelo con flequillo de Dakota Johnson en Materialistas será el más deseado del otoño 2025

Dakota Johnson impone tendencia en Materialistas con el corte más deseado del otoño 2025

August 28, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - May 31, 2024

El corte de pelo con flequillo de Dakota Johnson en Materialistas será el más deseado del otoño 2025

Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Si aún no has visto Materialistas, la nueva comedia romántica donde Dakota Johnson, es momento de que prepares las palomitas y descubras su papel protagónico cargado de humor y sofisticación donde ha vuelto a marcar tendencia con un detalle que va más allá de la trama, se trata de su corte de pelo, mismo que se ha puesto en el centro de la conversación gracias a su melena larga con flequillo recto, un estilo que, sin proponérselo, se perfila como el más deseado del otoño 2025.

También te interesa...
Belleza
French Girl Bob: el corte de pelo que llevan las francesas y transforma tu look en 2025
August 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-08-19 113650.-fotor-enhance-20250819113710.jpg
Belleza
Cortes en capas que dominarán el otoño 2025 y cómo llevarlos con intención
August 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El regreso del flequillo recto

En la película, Dakota Johnson interpreta a Lucy Mason quien luce un flequillo denso y perfectamente cortado, que cae justo por debajo de las cejas. No es un flequillo ligero ni desfilado, sino uno con cuerpo, que enmarca el rostro y potencia la mirada. Este tipo de flequillo es ideal para quienes buscan un aire de misterio y elegancia sin renunciar a la frescura.
A diferencia de otros estilos más suaves, el flequillo recto de Dakota Johnson aporta una presencia definida, con un acabado que recuerda a los cortes de los años 70 reinterpretados con actualidad. La actriz lo lleva con absoluta naturalidad —y le ha favorecido enormemente, demostrando que puede adaptarse tanto a un look nocturno como al vestuario cotidiano.

Una melena larga y pulida

El resto de su cabello liso y brillante cae hasta el pecho, con una ligera textura en las puntas que evita la rigidez. No se trata de un corte en capas marcadas, sino de una melena recta con un leve movimiento que aporta sofisticación y versatilidad a su personaje. Este tipo de corte, aunque parece sencillo, requiere de un mantenimiento impecable: puntas sanas, brillo natural y un peinado preciso que equilibre la densidad del flequillo.

SaveInsta.to_500094784_18506232340015227_5509609403885577571_n.jpg

Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal en Materialistas

Instagram

Por qué será el corte del otoño

La fuerza de este look está en su dualidad ya que combina el dramatismo del flequillo recto con la simplicidad de la melena larga, logrando un estilo que es a la vez atemporal y trendy. Aunque la tendencia ha sido buscar cortes fáciles de llevar sin descuidar el carácter y la fuerza del hair look y este se convierte en la opción perfecta.

Además, el flequillo recto encaja con varias tendencias que dominarán el otoño como el regreso de los cortes geométricos, la inspiración setentera y la búsqueda de marcos naturales para el rostro. Dakota Johnson se convierte así en la embajadora involuntaria de un look que, gracias a su visibilidad en pantalla, promete multiplicarse en salones de belleza.

Cómo llevarlo en la vida real

Si bien el flequillo recto puede parecer arriesgado, es uno de los más favorecedores para rostros alargados o de frente amplia, ya que aporta equilibrio y resalta los ojos. En combinación con una melena larga y pulida, el resultado es elegante, minimalista y con un punto de rebeldía discreta.
Para mantenerlo perfecto, lo ideal es apostar por cortes de repaso cada tres o cuatro semanas y productos que potencien el brillo natural. Un secado con cepillo redondo y un acabado ligero con plancha son suficientes para lograr el mismo efecto que logra Lucy Mason en Materialistas.

Con este look, Dakota Johnson reafirma que su estilo no depende de extravagancias, sino de la precisión en los detalles. Y este otoño, ese detalle será, sin duda, un flequillo recto como el suyo.

Dakota Johnson flequillo cabello pelo largo
Eurídice Aiymet Garavito García
