5 colores de uñas que hacen que tus manos luzcan anticuadas

La elección de color de uñas puede impactar significativamente la estética general de tus manos. Mientras las tendencias en esmaltes evolucionan constantemente —y aquí tenemos los 7 colores de uñas para mantener vivo el lujo silencioso en 2024 que lo comprueban—, hay ciertos colores que pueden envejecer inadvertidamente la apariencia de tus manos, haciéndolas parecer anticuadas. Ya sea una cuestión de preferencia personal o seguir la última moda, comprender qué colores de uñas pueden tener este efecto es crucial para mantener un aspecto fresco y moderno. En esta breve guía de opciones de esmaltes atemporales y contemporáneos, nos sumergiremos en tonalidades que resisten la prueba del tiempo y aquellas que quizás sea mejor dejar en el pasado. Lee aquí 6 diseños de uñas beige si ya te aburriste del blanco (guía 2024).

Colores de uñas que NO se usan en 2024

Las manos siempre tienden a lucir mejor con uñas ordenadas y cuidadas, pero hay ciertos tonos que resultan menos favorecedores la piel en general. Este 2024, evita usar las siguientes tonalidades y mejor apuesta por colores que sean una manicura rejuvenecedora.

1. Color gris

La manicura grisácea hará que tus manos se vean más pálidas y con dedos menos alargados. Si quieres llevar un toque en este color, aplica nail art con símbolos, dibujos o texturas que eleven el diseño.

2. Amarillo pálido

Así como el gris hace que las manos se vean pálidas, el amarillo en este espectro no las favorece más. La falta de brillo en este esmalte hace que las uñas no destaquen visualmente y el nail art con éste casi no destaca.

3. Azul oscuro

Aunque el azul es un color irresistible para las uñas, mejor apuesta por tonos más hacia el baby blue, navy blue o azul cobalto, y no un tono demasiado oscuro. Puede apagar el brillo natural de las manos —y si quieres algo oscuro, es mejor el color negro o burgundy.

4. Color taupe

Es un color marrón grisáceo oscuro que, aunque es favorecedor en mujeres maduras, no siempre deja la mejor impresión para ser una manicura juvenil. Si lo quieres llevar así, añade una capa glossy o con esmalte de glitter para darle un punch más original.

5. Rosa pálido

Aunque el rosa es un must para la manicura, evita llevarlo en este tono ya que no rejuvenece las manos ni las hace brillar. Opta por tonos fucsia o con una mezcla de rojo fresa si buscas algo más girlie.