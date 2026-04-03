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Belleza

Capas, textura y color sin rigidez: logra el rubio imperfecto de Paris Jackson

Capas suaves, textura irregular y un rubio trabajado sin rigidez, así es como el hair look de Paris Jackson equilibra naturalidad y estilo

Abril 03, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Capas, textura y color sin rigidez: logra el rubio imperfecto de Paris Jackson

JC Olivera/WWD via Getty Images

No es un cabello improvisado, aunque lo parezca. El look de Paris Jackson se sostiene en una construcción muy clara: color con intención, corte que acompaña el movimiento real del pelo y un acabado que evita cualquier sensación rígida.

El rubio es el primer punto de lectura, pero no desde la uniformidad. Aquí conviven tonos beige, reflejos dorados y ligeras variaciones más frías que aportan profundidad sin endurecer el resultado. No hay bloques definidos ni contrastes agresivos; el color se distribuye de forma estratégica para que la luz se mueva a lo largo del cabello. La raíz, ligeramente más oscura, no es un descuido, sino parte del diseño: permite que el crecimiento no rompa el efecto general.

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El corte está pensado para sostener esa misma lógica. Las capas largas comienzan alrededor del rostro y se deslizan hacia las puntas con un desfilado muy controlado. Esto elimina peso sin vaciar el cabello, algo clave para que las puntas claras no se vean frágiles. La estructura no busca imponerse, sino acompañar la caída natural.

La textura termina de definir el conjunto. No es una onda pulida ni un acabado completamente liso; se mantiene en un punto intermedio, con irregularidad medida. Ese leve desorden aporta carácter y evita que el look se sienta trabajado en exceso. Aquí el styling es más técnico de lo que parece: productos ligeros, herramientas usadas sin precisión excesiva y, en muchos casos, dejar que el cabello se seque con cierta libertad.

También hay una decisión clara en cómo envejece este estilo. La raíz crecida no interfiere, suma. Las puntas, aunque aclaradas, conservan cuerpo visual, lo que indica un trabajo de decoloración controlado. No depende de retoques constantes para mantenerse coherente.

Más que seguir una tendencia puntual, este tipo de rubio plantea una ejecución distinta: menos homogénea, más enfocada en cómo se comporta el cabello en tiempo real. No intenta corregirlo todo, sino trabajar con su textura y variación natural.

El resultado no está pensado para verse perfecto en un solo momento, sino para funcionar en distintas situaciones: con movimiento, con cambios de luz, incluso en días donde el peinado no está completamente definido. Ahí radica su fuerza: en mantener intención sin volverse rígido.

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