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Belleza

Antes o después del calor: cuándo aplicar aceite de argán para proteger el pelo

El momento en que lo usas cambia el resultado y así se integra el aceite de argán frente a herramientas térmicas sin afectar textura ni acabado

Marzo 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Face serum in the rays of the setting sun.

Antes o después del calor: cuándo aplicar aceite de argán para proteger el pelo

Mariyariya/Getty Images

El aceite de argán tiene fama de ser ese paso que siempre ayuda, pero cuando entra en juego el calor —secadora, plancha o tenaza— el orden sí importa. No se trata solo de aplicarlo, sino de cuándo hacerlo para que realmente proteja el cabello sin dejarlo pesado o, peor, expuesto.

La primera aclaración es básica: el aceite de argán no sustituye un protector térmico. No crea una barrera diseñada para altas temperaturas ni está formulado para resistir calor directo de forma constante. Lo que sí hace es mejorar la condición del cabello —suavidad, elasticidad, brillo—, y eso influye en cómo responde al calor.

Entonces, ¿antes o después?

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Antes del calor (pero con matices)

Aplicar aceite de argán antes del secado puede funcionar, siempre que se haga con medida. Aquí el objetivo no es proteger en el sentido técnico, sino preparar la fibra capilar para que pierda menos humedad durante el proceso.
Cómo hacerlo bien:

  • Cabello húmedo, no empapado
  • 1 a 2 gotas máximo, distribuidas en medios y puntas
  • Evitar la raíz

En esta etapa, el aceite de argán ayuda a que el pelo no se sienta áspero tras el secado. Pero si te excedes, el resultado cambia: el cabello puede verse pesado y el calor se distribuye de forma irregular.
Si usas plancha o tenaza, lo ideal es no aplicar aceite justo antes. El contacto directo entre calor intenso y producto puede alterar el acabado, sobre todo en cabellos delgados.

Aceite argan.jpg

Aceite de argán

Pexels

Después del calor (el momento clave)

Aquí es donde el aceite de argán realmente se luce. Aplicarlo al final del styling permite sellar la cutícula, controlar el frizz y devolver brillo sin interferir con las herramientas.
Cómo integrarlo:

  • Cabello seco y peinado
  • 1 gota (dos si es muy abundante)
  • Calentar el producto entre las manos antes de aplicar

Este paso funciona como acabado, no como tratamiento profundo. La diferencia está en la cantidad: más no es mejor, solo es más visible.

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El aceite de argán ayuda a mejorar la apariencia, pero no corrige el daño estructural

Pexels

¿Se puede usar en ambos momentos?

Sí, pero con lógica. Una microcantidad antes del secado y otra al final puede funcionar en cabellos secos o gruesos. En cambio, en cabello muy delgado o con tendencia a grasa, es mejor elegir solo uno: normalmente, al final.

También hay que considerar el contexto. Si el cabello ya está dañado por procesos químicos o uso frecuente de calor, el aceite de argán ayuda a mejorar la apariencia, pero no corrige el daño estructural. En ese caso, conviene apoyarse en productos diseñados específicamente para protección térmica y reparación.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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