5 cortes de pelo chino para mujeres con cabello grueso que son favorecedores

Tener cabello grueso y rizado puede ser tanto una bendición como un desafío. Mientras que el volumen y la textura natural de los rizos pueden crear looks impresionantes, encontrar el corte de pelo adecuado para complementar y manejar los chinos a veces puede ser una tarea cansada. Afortunadamente, existen cortes de pelo elegantes y favorecedores, además de que rejuvenecen el rostro. Desde abrazar el rebote natural y el movimiento de tus rizos hasta optar por capas estratégicas y bien modeladas, te decimos cuál es el mejor corte de pelo para cabello rizado y abundante.



¿Cuál es el mejor corte de pelo para cabello rizado y grueso?

Uno de los mejores cortes de pelo para cabello grueso y rizado es el corte en capas, que ayuda a definir los rizos y reducir el volumen mientras añade dimensión. Otra opción favorecedora es el bob largo (lob), que cae justo por encima de los hombros y complementa hermosamente el cabello chino. Para estilos más cortos, el corte pixie puede ser elegante, enfatizando el volumen y la textura natural de los rizos. Aquí te damos más opciones dignas de conocer y probar.

1. Corte shaggy

Funciona perfecto en cabello midi o semi corto, pues se utiliza en varias capas que puedes acomodar libremente —y hasta adornar con accesorios como broches, diademas o listones.

2. Corto con discreto fleco cortina

El cabello corto puede ser muy favorecedor en el pelo rizado si se lleva con el número adecuado de capas, pero para hacer la diferencia pide un fleco cortina semi corto que enmarcará el rostro y le dará más protagonismo a esos rizos frontales.

3. Lob asimétrico

El lob es una variación del bob en largo midi (puede rozar los hombros) pero llevado con un corte asimétrico (más corto hacia atrás, más largo hacia adelante) para que los chinos se acomoden mejor y no te compliques al peinarlo por detrás.

4. Texturizado con volumen

El más funcional para mujeres con cabello ondulado —con rizos que quizá no pueden definirse demasiado, pero que sí necesitas acomodar las ondas. Se peina muy bien con secadora y puedes añadir una mascarilla para evitar frizz y así obtendrás un peinado digno de Hollywood.

5. Bob corto

Tener pelo chino no te impide disfrutar del look del corte bob. Córtalo en capas, pero no demasiadas, péinalo en una línea de lado o recta y procura darle mantenimiento cortando las puntas para darle un acabado casi texturizado.