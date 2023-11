8 cortes de pelo estilo coreano que son el secreto para rejuvenecer tu rostro sin esfuerzo

No tiene nada que ver con ser adicta a las series coreanas o al K-pop, lo cierto es que los cortes de pelo estilo coreano para mujer pueden ser de los más favorecedores. ¿Qué vemos en los cortes de cabello coreanos? Capas que enmarcan el rostro (para un rostro más delgado y definido), flequillos see through, tonos de cabello castaño (desde neutros hasta cálidos), color de cabello cenizo, corte de pelo bob recto (elegante y afilado), y el famoso hime cut.

Cortes coreanos para mujer cortos y elegantes

Lo sabemos, la mayoría de mujeres asiáticas tienden a tener un cabello sedoso, pero esto también puede variar de persona a persona. ¡Tus genes también determinan qué tan grueso o delgado es tu cabello! Así que me he asegurado de que estos cortes de pelo son una mezcla que se adapte a varias texturas y tipos de cabello.

1. Bob wavy con flequillo invisible

El corte bob es un must para todas las mujeres ya que es muy favorecedor, pero puedes añadirle el flequillo invisible (o see through) para tener un hairstyle más juvenil y atemporal —especialmente si no quieres llevar un fleco muy marcado.

2. Hush Cut

Esl hush cut es un corte apto para pelo larg o midi que lleva varias capas, un estilo desafilado y es ideal si tienes cabello delgado ya que permite mayor movimiento natural y le da volumen equilibrado.

3. Corte midi con fleco mariposa

Pide este corte si quieres un hairstyle elegante pero fácil de peinar. El fleco mariposa lleva años en el mercado, pero se está retomando gracias a ser sofisticado sin esfuerzo y se lleva perfecto con el pelo midi.

4. Corto en capas largas

Para las amantes del cabello extra corto, este modelo casi en forma de hongo es más redondeado por detrás y a los costados, dejando un ligero flequillo frontal, y tendrás un peinado muy coqueto y femenino.

5. Pixie largo con flequillo invisible

Otra forma de llevar este versátil flequilo es con un pixie de varias capas largas. Un peinado más maduro e ideal tanto para el pelo abundante o delgado.

6. Bob recto con raya en medio

Quizá uno de los cortes más prácticos y que no requiere mucho mantenimiento. Llévalo así para adelgazar el rostro, pero sin perder la esencia de tus facciones más destacadas, como los ojos y los pómulos.

7. Choppy bob

Un estilo más moderno es el choppy bob, que da mayor volumen y te permite jugar con diferentes estilos al día. Es versátil y de fácil mantenimiento —si tienes cabello grueso, añade un poco de capas.

8. Shaggy rizado

Todos los cortes de pelo mencionados son aptos para cabello chino, pero con un shaggy haircut tendrás más control de esos rizos —especialmente si son delgados y les quieres dar un volumen más natural.