17 cortes de pelo bob que serán tendencia para otoño-invierno 2024 y rejuvenecen el rostro

Si eres devota del corte bob pero quieres renovarlo para la temporada de otoño-invierno 2024, tenemos un par de opciones para añadir en tu mood board y así darle a esa melenita un nuevo giro para el cambio de estaciones. Nos encantan los nuevos cortes de temporada, pero no estamos listas para superar la obsesión con el bob haircut, por lo que estamos atentas a lo que ofrece un look chic, combinando algunos mechones cortos que combinen con los jerséis gruesos y los suéteres de cuello alto. La pregunta es: ¿qué corte bob elegir? Ya sea algo súper corto y atrevido, o ligeramente largo con capas suaves, esto es lo que los estilistas y expertos recomiendan para renovar tu look.

Los mejores cortes de pelo bob para otoño-invierno 2024.

Además de la forma y el corte, el otoño es un excelente momento para experimentar con diferentes texturas y capas en tu corte bob. Prueba alguna de estas opciones y de paso lee sobre las 11 mechas balayage para corte bob que rejuvenecen el rostro y son tendencia en 2024.