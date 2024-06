11 mechas balayage para corte bob que rejuvenecen el rostro y son tendencia en 2024

Sabemos que te has preguntado cuáles son las mejores formas de llevar mechas balayage en cabello corto que sean favorecedoras y rejuvenezcan el rostro —y si no lo has hecho, bueno, ya tienes un nuevo pretexto para asistir al salón de belleza—. Pedir un balayage para pelo corto bob ofrece un cambio de look a este ya muy conocido corte, pues le puedes dar a esa melenita un aspecto más rejuvenecedor e iluminado gracias al contraste de color. El balayage añade dimensión y textura a tu cabello, haciendo que tu bob parezca más voluminoso y visualmente interesante, también es una excelente manera de aclarar tu cabello sin líneas duras ni un calendario de retoques de raíces de alto mantenimiento. ¿Quieres saber cuáles son los mejores colores?

¿Qué es mejor, balayage o babylights?

Para cabello corto, ambas técnicas pueden ser muy favorecedoras, pero tu elección final dependerá del estilo que prefieras y del tiempo que quieras dedicar al mantenimiento de tu cabello. El balayage es ideal si buscas un look más natural y de bajo mantenimiento con mayor dimensión y textura. Las babylights son perfectas si prefieres un acabado sutil y uniforme y estás dispuesto a hacer retoques más frecuentes para mantener la apariencia. Lee aquí: Diferencia entre babylights y lowlights, mechas que rejuvenecen el rostro para morenas.