Moda

Zapatos de tacón con pulsera: la tendencia que nos reconciliará con los tacones altos en otoño-invierno 2025

Los zapatos de tacón con pulsera regresan este otoño-invierno 2025/2026 como símbolo de elegancia y comodidad, convirtiéndose en el calzado clave de la temporada

September 08, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-09-08 122511 (1).png

Zapatos de tacón con pulsera: la tendencia que nos reconciliará con los tacones altos en otoño-invierno 2025

Getty images

Los tacones nunca han perdido su estatus de icono dentro del armario femenino, pero en los últimos años su presencia había quedado en segundo plano frente a sneakers, botas planas y mocasines cómodos. Sin embargo, el otoño-invierno 2025/2026 marca un regreso inesperado, elegante y funcional: los zapatos de tacón con pulsera. Una silueta que no solo estiliza, sino que también aporta un soporte adicional que convierte al tacón en una pieza mucho más amable y sensual a la vez.

Esta propuesta reinventa al clásico con un giro contemporáneo que mezcla sofisticación y practicidad. En la pasarela, se han visto en versiones satinadas, con detalles metálicos, en terciopelo profundo y en gamuza de tonos tierra, siempre con la característica pulsera al tobillo que garantiza seguridad y un ajuste perfecto, pero eleva el diseño con un toque de feminidad, elegancia y sensualidad. Los zapatos de tacón con pulsera dejan de ser un simple adorno y la tira al tobillo se convierte en un elemento clave que transforma la experiencia de llevar tacones.

La comodidad al servicio del estilo

Uno de los grandes retos del calzado femenino ha sido reconciliar altura con confort. La pulsera resuelve este dilema ya que mantiene el pie sujeto, distribuye mejor el peso y permite caminar con mayor confianza. Firmas de lujo y diseñadores emergentes han apostado por esta silueta precisamente porque responde a la necesidad real de lucir un zapato estilizado que pueda resistir largas jornadas, cenas de trabajo o una noche de gala sin perder el equilibrio —física y estéticamente.

Además, los zapatos de tacón con pulsera se adaptan a múltiples alturas, desde kitten heels elegantes que evocan un aire retro hasta stilettos de vértigo pensados para las más osadas. La versatilidad es uno de sus mayores atractivos.

Street Style - Day 5 - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026

La comodidad al servicio del estilo con los zapatos de tacón con pulsera

Edward Berthelot/Getty Images

Cómo se llevan en la temporada

Durante el otoño-invierno 2025/2026, las tendencias apuntan a combinaciones inesperadas. Los zapatos de tacón con pulsera se llevan con pantalones sastre que dejan ver discretamente el tobillo, con vestidos de terciopelo fluido y, de manera más audaz, con calcetines de lana fina en tonos contrastantes. La idea es resaltar la pulsera como un detalle protagonista, casi como una joya que adorna el pie.

En colores, destacan las gamas de chocolate, burdeos, negro profundo y verde bosque, que dialogan con la paleta de otoño-invierno. Para quienes buscan un efecto más teatral, los acabados metalizados en dorado y plateado ofrecen un acento festivo ideal para la temporada de fiestas.

b3fce58225d9cbd812bb29bf99d86370.jpg

Cómo se llevan en la temporada otoño-invierno 2025

Pinterest

El zapato que dominará el otoño-invierno

Todo apunta a que los tacones con pulsera serán protagonistas no solo en eventos de gala, sino también en looks de oficina y estilismos urbanos. Al equilibrar diseño y funcionalidad, se convierten en un aliado infalible para quienes buscan volver a los tacones sin el temor de incomodidad. En esta temporada, el detalle de la pulsera transforma un clásico en un statement de estilo que marcará tendencia de forma rotunda.

Tendencias 2025 zapatos elegantes tacones altos otoño
Eurídice Aiymet Garavito García
