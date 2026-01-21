Suscríbete
Vuelven los jeans rotos

El denim con desgaste reaparece con una lectura más cuidada y estilística. Así se integra a los looks actuales sin caer en excesos ni nostalgias literales

Enero 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Yerevan Fashion Week - Street Style

Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

Durante años, los jeans rotos quedaron asociados a una estética ruidosa, casi adolescente, que parecía incompatible con el pulso actual de la moda, sin embargo, el denim nunca desaparece del todo, se repliega, se ajusta al contexto y regresa cuando encuentra una nueva forma de decir algo distinto. Hoy, los jeans rotos vuelven, pero lo hacen con una intención más precisa y una actitud mucho más refinada.

Esta nueva etapa no tiene que ver con el desgarre extremo ni con la acumulación de roturas estratégicamente caóticas. Al contrario, el regreso de los jeans rotos se apoya en la edición. Cortes rectos, siluetas relajadas y lavados sobrios funcionan como base para desgastes localizados muy precisos. Una abertura limpia en la rodilla, un hilo suelto en el muslo o un bajo deshilachado bastan para introducir textura sin romper la armonía del look.

El cambio también se percibe en cómo se combinan. Los jeans rotos actuales ya no compiten con el resto del outfit: dialogan con prendas de líneas limpias, camisas bien estructuradas, suéteres de punto fino o blazers y chalecos relajados. La clave está en el contraste silencioso y equilibrado, ese que no necesita subrayarse. El denim aporta carácter y el resto del estilismo sostiene la elegancia.

Otro punto importante es el lavado. Atrás quedaron los efectos demasiado contrastados o artificiales. Hoy predominan los azules medios, los índigo profundos y los negros suavemente desgastados, tonos que permiten que la rotura se vea intencional y no improvisada. Incluso los blancos y crudos entran en juego, siempre que el desgaste sea sutil o muy bien colocado.

Street Style - Budapest Central European Fashion Week SS26

La tendencia de los jeans rotos vuelve

Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

En cuanto a siluetas, el foco se aleja del skinny extremo. Los cortes rectos, los jeans ligeramente amplios y los modelos de tiro medio o alto ofrecen una base más contemporánea para este tipo de detalles. El resultado es un equilibrio visual que alarga la figura y evita que el look se sienta anclado en otra década.

También hay un cambio de actitud. Llevar jeans rotos ya no es un gesto rebelde, sino una elección estilística consciente. Funcionan en contextos urbanos, en looks de día e incluso en combinaciones que antes parecían impensables, como mezclarlos con calzado pulido o accesorios minimalistas. El mensaje no es ruptura, sino naturalidad: prendas que se sienten vividas, pero no descuidadas.

Gigi Hadid

Este regreso habla de una moda que se permite mostrar imperfecciones, siempre que estén bien pensadas. Los jeans rotos vuelven porque el momento pide ropa con carácter, pero también con intención. No se trata de volver atrás, sino de reinterpretar un clásico desde una mirada más madura, donde cada detalle suma y nada sobra.

Moda jeans Tendencias 2026 denim
Eurídice Aiymet Garavito García
