La tendencia de los jeans rotos vuelve y es apta para mujeres de todas las edades

En la moda todo vuelve, pero pocas piezas lo hacen con la fuerza y la naturalidad de los jeans rotos. Para el otoño-invierno 2025/2026, este clásico del guardarropa reaparece en las pasarelas, en el street style y en los armarios de mujeres de todas las edades. Lo interesante es que la propuesta actual no se centra únicamente en la rebeldía juvenil, sino en demostrar que un pantalón con rasgaduras estratégicas puede ser un aliado sofisticado y versátil a cualquier etapa de la vida.

Durante años, los jeans rotos se asociaron con una estética grunge o adolescente. Hoy, el enfoque es otro, la prenda se integra en un contexto de madurez estilística, con cortes precisos, siluetas favorecedoras y roturas que sugieren desenfado sin caer en la exageración. El resultado es un equilibrio entre elegancia relajada, autenticidad y un ligero toque de rebeldía ante el clean look.

Cómo llevar jeans rotos a los 20

En la juventud, los jeans rotos suelen ser una declaración de libertad. Los modelos de corte recto con aberturas en las rodillas o versiones baggy con desgastes amplios transmiten frescura y energía. Combinados con camisetas gráficas, tops minimalistas o chaquetas bomber, funcionan como base de un estilo urbano que se adapta al ritmo acelerado de la vida en la ciudad.

Prueba de ello es el reciente lanzamiento de la colección de Domelipa x American Eagle con característicos looks de fiesta que celebran la libertad de expresarse a través de la moda. Esta colección también incluye vestidos de denim, jumpsuits, corsets y lazos donde cada pieza refleja la esencia de Domelipa.

Cuando vi mi nombre en la etiqueta, sentí algo muy especial. He crecido viendo American Eagle, y nunca imaginé que un día mi nombre estaría en un pantalón Domelipa x American Eagle

Domelipa x American Eagle American Eagle cortesía

Cómo llevarlos a los 30 y 40

En estas décadas, la búsqueda se orienta hacia un estilo más pulido. Los jeans rotos se transforman en un recurso sofisticado cuando se combinan con camisas blancas estructuradas, blazers de corte impecable o blusas de seda. El contraste entre la informalidad del denim desgastado y la formalidad de las prendas superiores genera un efecto contemporáneo y elegante. Aquí, la clave está en elegir roturas discretas, situadas en la rodilla o en el bajo, evitando excesos que resten sofisticación.

Jeans rotos para mujeres de 30 y 40 Pinterest

Cómo llevarlos a los 50 y más allá

La madurez estilística no está reñida con la experimentación. A los 50, 60 o incluso 70 años, los jeans rotos se convierten en un gesto de autenticidad y seguridad. Los cortes slim o rectos con rasgaduras mínimas pueden combinarse con jerseys de cachemira, blazers largos o abrigos de lana, logrando un aire relajado pero impecable. La clave está en mantener la proporción, por ejemplo, un pantalón sobrio con pequeños detalles rotos se convierte en un toque de frescura que revitaliza cualquier look.

Jeans rotos para mujeres de 50 y más Pinterest

Un regreso universal

Más allá de la edad, los jeans rotos hoy se presentan como una tendencia inclusiva y democrática. Diseñadores de lujo han reinterpretado este básico con nuevas técnicas de desgaste, aplicaciones artesanales y acabados que elevan la prenda a un nivel de lujo urbano. La diferencia con temporadas pasadas es la intención, ya que ahora no se trata de proyectar rebeldía pura, sino de celebrar la autenticidad en todas sus formas.