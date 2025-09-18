Suscríbete
Moda

Total look denim: la tendencia que nunca caduca

El total look denim se consolida como la tendencia eterna de la moda por su versatilidad, elegancia y actualidad

September 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer : Day Three

Total look denim: la tendencia que nunca caduca

Jeremy Moeller/Getty Images

El denim es uno de esos tejidos que lograron trascender épocas, generaciones y códigos de vestimenta. Desde que Levi Strauss y Jacob Davis patentaron el blue jean en el siglo XIX, esta tela de algodón resistente se convirtió en sinónimo de modernidad, rebeldía y estilo. Pero más allá de su historia, lo fascinante es cómo el denim se reinventa constantemente, manteniendo su esencia intacta y, al mismo tiempo, adaptándose a los caprichos de la moda, y está de vuelta en otoño 2025.

Hoy, el total look denim vuelve a ocupar un lugar privilegiado en el armario. No es una novedad pasajera, sino un recurso estilístico que regresa con fuerza cada temporada, demostrando que su capacidad de permanencia es casi ilimitada.

También te interesa...
Cómo combinar jeans 2021 abrigo
Moda
4 looks para elevar tus jeans
April 23, 2021
 · 
Harper’s Bazaar
Conoce los jeans que cargan tu celular
Celebridades
Conoce los jeans que cargan tu celular
February 06, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

La herencia de un clásico

El total look denim ganó notoriedad en los años setenta y ochenta, cuando celebridades y músicos lo adoptaron como uniforme de autenticidad. Más tarde, en los noventa, las supermodelos y estrellas de cine lo elevaron a icono pop, convirtiendo la combinación de camisas vaqueras, jeans y chaquetas en una declaración de estilo.

Lo que parecía una moda fugaz logró convertirse en un código eterno, más vigente que nunca, y es que vestir denim de pies a cabeza es una manera de condensar rebeldía, sofisticación y naturalidad en un mismo look.

30fc2eaccc5efae72e512ffa5756ec50.jpg

Total look denim, la herencia de un clásico

Pinterest

Cómo se lleva en 2025

En la actualidad, las pasarelas y el street style coinciden en que no existe una sola fórmula para dominar el total look denim. La clave está en su versatilidad:

  • Conjuntos coordinados: chaqueta y pantalón en el mismo tono índigo, un guiño directo a los años noventa.
  • Patchwork y contrastes: mezclar lavados diferentes en un mismo look, jugando con claros y oscuros para dar volumen.
  • Silhouettes oversize: camisas masculinas con jeans rectos y botas de tacón para un contraste de proporciones.
  • Denim de lujo: firmas como Loewe, Valentino o Chanel reinterpretan la mezclilla con bordados, pedrería o cortes de sastrería.

El atractivo está en que el total look denim no impone reglas estrictas: funciona con sneakers y con stilettos, con bolsos minimalistas o con piezas statement.

4dd2e727e836e7e0d7dc456b0ada9a6e (1).jpg

El total look denim vuelve con fuerza cada temporada

Pinterest

La estética sin fecha de caducidad

La permanencia del denim radica en que combina con todo. Se adapta al género, al contexto y a la temporada sin perder relevancia. Al optar por un total look denim, se transmite un mensaje claro: estilo seguro, sin necesidad de adornos. No se trata de nostalgia, sino de constatar que hay materiales que nunca pierden vigencia y que incluso mejoran con el paso del tiempo.

La mezclilla envejece, pero en ese desgaste radica su belleza. Cada prenda cuenta una historia, y esa autenticidad explica por qué el total look denim sigue siendo la tendencia que nunca caduca.

denim moda denim Tendencias 2025 otoño
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Dolce & Gabbana - Runway - Milan Fashion Week Fall/Winter 2022/2023
Moda
La historia del zipper, la revolución discreta que cambió la forma de vestir
September 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_548253724_18528066952061998_3692960954740444587_n.jpg
Moda
El resurgir del naked dress sobre la alfombra roja: la pieza más audaz que terminó por normalizarse
September 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - September 2025 New York Fashion Week
Moda
Pantalones negros elegantes, un básico para regresar a la oficina en otoño 2025
September 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"A Big Bold Beautiful Journey" US Premiere - Arrivals
Moda
Margot Robbie revive la audacia de Mugler en el estreno de A Big Bold Beautiful Journey
September 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Pedro Pascal.jpg
Moda
5 claves de estilo y elegancia masculina que vimos en los Emmy 2025
Los Emmy 2025 marcaron un antes y un después en la moda masculina con propuestas arriesgadas que dejaron atrás el clásico traje negro
September 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
mia goth 2.jpg
Moda
Mia Goth habla sobre su maravillosa experiencia en el Festival de Cine de Venecia
La actriz de FrankensteinNo se llevó una, sino dos piezas de la alfombra roja. El comerciante de ropa vintage Tab Vintage, con sede en Los Ángeles, así como un vestido nuevo de Dior de Jonathan Anderson y joyas deslumbrantes de Tiffany & Co.
September 15, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
77th Primetime Emmy Awards - Arrivals
Moda
Lisa de Blackpink revive el barbiecore con un vestido etéreo en los Emmy 2025
Lisa de Blackpink brilló en los Emmy 2025 con un vestido rosa etéreo que revive el barbiecore de Margot Robbie en clave de alta costura, un look inolvidable de la alfombra roja
September 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_547815108_18526609360031909_6806473321619112954_n.jpg
Moda
Cindy Crawford elige las sandalias strappy más elegantes para una cita urbana en CDMX
La supermodelo brilló en la capital mexicana con un look sofisticado y sandalias strappy que se convierten en el complemento perfecto para una noche urbana
September 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García