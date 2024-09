Todos los looks en la alfombra roja de los premios Emmy 2024

Las estrellas más famosas de la televisión se dieron cita esta noche en la alfombra roja de los premios Emmy 2024. Entre crinolinas, diamantes, escotes inesperados y mucho maquillaje, te traemos algunos de los looks que seguramente serán recordados de esta edición número 76 de los Emmys.

Red carpet de los premios Emmy 2024

Los Emmy, que son como los Óscar de la televisión, son los galardones que se otorgan anualmente para reconocer la excelencia en la industria televisiva. Selena Gomez, quien obtuvo dos nominaciones este año, incluida su primera como actriz por interpretar a Mabel Mora en Only Murders in the Building, es la productora latina más nominada en la historia de los Emmy, de acuerdo con Biography. Mientras tanto, Carol Burnett, de Palm Royale, ha establecido un nuevo récord de edad siendo nominada a sus 91 años; y Lily Gladstone, de Under the Bridge, es una de varios actores indígenas nominados este año. Y si eres amante de la historia de la moda en este rubro televisivo, tenemos una entrevista con el diseñador de vestuario de Baby Reindeer que se llevó una nominación en esta categoría, entre muchas otras. Esto y más es lo que se espera en los 76º Premios Emmy 2024.

Selena Gomez por la serie Only Murders in the Building. getty images

Eiza González usando Tamara Ralph FW24 Couture. getty images

Reese Witherspoon. getty images

Dakota Fanning con un Giorgio Armani Prive Fall 2024 Couture. getty images

Sofía Vergara. getty images

Quinta Brunson usando Georges Chakra Fall 2024 Couture getty images

Nicola Coughlan getty images

Meryl Streep getty images

Sarah Paulson. getty images

Saoirse Ronan getty images