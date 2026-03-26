Soy editora de moda y esta es mi pieza favorita de la segunda colección de Ariana Grande x Swarovski

No todas las piezas de una colección dicen lo mismo, aunque partan del mismo concepto. En la segunda colaboración entre Ariana Grande x Swarovski, hay collares más vistosos, aretes más directos y chokers que funcionan perfectamente en primavera, pero este diseño es el que mejor traduce la intención completa del proyecto, y que considero, va más con mis gustos.

La colección está construida como un sistema visual que gira alrededor de la magia de la naturaleza. Hay flores, mariposas y libélulas, sí, pero formuladas con un toque de fantasía. Son formas que entre ellas organizan el diseño, marcan dirección y ritmo, pero a solas logran un toque de frescura. En este collar, la libélula no está decorando, está sosteniendo la estética de la primavera girly.

Las alas en tonos lavanda funcionan como punto de apertura. No brillan de forma agresiva, pero reflejan levemente. Debajo, los acentos en amarillo y el cuerpo en cristal generan un contraste que no rompe, sino que guía la mirada hacia abajo. Y ahí es donde pasa lo importante: la doble cadena que cae desde el centro aporta proporción.

Ariana Grande x Swarovski Cortesía Ariana Grande x Swarovski

Esa caída alarga el torso, desplaza el punto focal y convierte un collar en algo más cercano a un gesto de styling. No se queda en el cuello, interviene el espacio del cuerpo y aporta dinamismo al total look.

Hay otro punto que termina de cerrar todo: el color. La colección trabaja con una lógica iridiscente inspirada en la aurora boreal, donde los tonos no son planos ni fijos, sino que cambian según la luz. Aquí eso se traduce en pequeños desplazamientos cromáticos —rosa, verde, azul— que aparecen sin saturar la propuesta.

Ariana Grande x Swarovski Cortesía Ariana Grande x Swarovski

La segunda colección de Ariana Grande x Swarovski consta de 29 piezas que exploran esta misma idea desde distintos ángulos, combinando perlas, cristales y cortes precisos, pero esta fue mi favorita definitivamente.

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