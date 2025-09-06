Secretos de estilo: preparándose para el Festival de Cine de Venecia con Alicia Vikander

El Festival de Cine de Venecia está en pleno apogeo, con algunos de los nombres más importantes de Hollywood promocionando una lista de estrenos muy esperados. La Grazia de Paolo Sorrentino inauguró la edición la semana pasada, mientras que otros títulos de la 82ª Bienal incluyen After the Hunt de Luca Guadagnino, Jay Kelly de Noah Baumbach, Frankenstein de Guillermo del Toro y Bugonia, la nueva propuesta de Yorgos Lanthimos. También se estrenó la adaptación de El mago del Kremlin, el éxito editorial de 2022 de Giuliano da Empoli, con un elenco que incluye a Jude Law, Paul Dano y Alicia Vikander.

Vikander no es ajena a la alfombra roja; la actriz, ganadora del Óscar, es embajadora de Louis Vuitton desde 2015. De la mano de Viktoria Sekrier, su estilista de toda la vida, rara vez se la ve usando algo que no haya sido diseñado por Nicolas Ghesquière, director creativo de la casa desde 2013. Una asociación que se siente auténtica: el estilo personal de Vikander resuena con la estética de Ghesquière, caracterizada por mezclar referencias históricas con siluetas contemporáneas.

Para el estreno de El mago del Kremlin, Vikander lució un llamativo vestido azul marino con corsé y mangas de crêpe de seda extragrandes que caían de sus hombros, una pieza que requirió 240 horas de trabajo por parte del equipo de Louis Vuitton. Complementó el look con joyas de la colección de Alta Joyería de la maison: un anillo con un diamante monograma estrella de 1.07 quilates y pendientes con diamantes del mismo corte. Su look de belleza incluyó las nuevas paletas de sombras recargables y labiales de la firma, usando la sombra Ombre in Monogram Rouge y el tono Dune Explorer.

Antes de su llegada a Venecia —habló con nosotros desde su auto camino a Heathrow—, Vikander compartió detalles sobre su look, su visión de la moda, cómo se prepara para los eventos de alfombra roja y por qué cree que las citas románticas son tan importantes.

Háblanos de tu look para el estreno en Venecia: ¿qué te atrajo de él y por qué sientes que es adecuado para ti?

“Creo que, con este tipo de looks, a veces la inspiración surge de un vestido o un boceto que simplemente me atrapa de inmediato. En ocasiones hay pequeñas alusiones a la película en la que estoy, incluso si no es una referencia directa. Otras veces, inconscientemente, mi estilista y yo nos inclinamos hacia algo que resuene con la cinta que tenemos en mente, o incluso con el lugar al que voy. Por ejemplo, el vestido que usé en Venecia se siente muy italiano. Y creo que esa fue una de las razones por las que me atrajo especialmente.”

Virgile Guinard

¿Cómo es el proceso de crear un look a medida con Louis Vuitton?

“Depende mucho de los tiempos, ya que su calendario es muy intenso. Unos años después de empezar a trabajar con ellos fue cuando comenzaron a hacer vestidos a medida para mí. He vivido momentos en que Nicolas y su equipo diseñan bocetos si hay suficiente anticipación, lo que me permite ser parte del proceso desde el inicio. En otras ocasiones, puede que ya exista un vestido que solo necesite ligeras modificaciones, pero confío plenamente en él, y él me conoce muy bien.”

Has trabajado con Louis Vuitton durante un tiempo: ¿por qué crees que es una buena opción para ti y tu estilo personal?

“Siempre he admirado el trabajo de Nicolas, y todavía me siento increíblemente privilegiada de ser parte de las mujeres y personas que él viste. Con sus diseños me siento arraigada y, a veces, hasta poderosa. Mi estilo personal encuentra eco en los elementos que él crea, y siento que encajan con el mundo en el que quiero estar y con cómo deseo presentarme al mundo.”

Virgile Guinard

¿Qué tipo de moda te hace sentir más segura?

“La que me hace sentir bien, la que me hace sentir yo misma. Es una sensación inmediata. Cuando pruebo algo, lo sé al instante: si soy yo o si no lo soy. Supongo que con los años una va madurando en ese sentido, pero ahora sé identificar qué piezas se sienten como una extensión de mí.”

¿Qué te ha enseñado tu trabajo sobre el estilo?

“Muchísimo. De joven estaba más interesada en otro tipo de diseño; soñaba con comprar una silla antes que un bolso. Pero mi trabajo me introdujo a este mundo y me ha hecho apreciar la moda mucho más. He llegado a ver que el interés por el diseño cruza todas las disciplinas: arquitectura, arte, ropa. Además, he viajado por diferentes épocas a través de mis películas, aprendiendo de la historia de la moda y de cómo los humanos se han expresado a lo largo del tiempo.”

Virgile Guinard

¿Hay alguien cuyo estilo siempre hayas admirado?

“Mi amiga Gabriele Hackworthy. Ella trabaja en moda —estuvo en Net-a-Porter— y nos conocimos cuando hice una portada para Porter. Ahora es una de mis amigas más cercanas y cada vez que la veo pienso ‘wow’. Tiene un estilo natural y siempre luce impecable.”

¿Cómo es tu preparación ideal para una alfombra roja?

“Me encanta una buena rutina de cuidado de piel, es casi un ritual para mí. Eso me hace sentir bien en el día a día también. Y como he trabajado con mi equipo durante tanto tiempo, se trata de crear un ambiente agradable antes del evento. Lo valoro mucho porque en mi vida cotidiana soy madre, uso los mismos jeans y suéteres toda la semana. Incluso si no haces lo que yo, todos tenemos un evento especial en el que queremos que esas horas previas se sientan como un momento para atesorar. Claro que a veces puede ser agotador, con compromisos desde temprano, y el tiempo para arreglarse es mínimo. Por eso aprecio cada momento.”

Virgile Guinard

¿Te pones nerviosa antes de salir en la alfombra roja?

“No me da nervios caminarla, porque es un lugar donde me reencuentro con colegas con los que he disfrutado trabajar. Si acaso, los nervios surgen al alistarme, por detalles técnicos como un cierre que se rompe justo antes de salir o darte cuenta de que el vestido solo lo habías probado de pie y no puedes sentarte en él camino al evento.”

¿Cuándo te sientes más bella?

“Con mi esposo. Siempre hacemos tiempo para noches de cita, algo que considero vital cuando tienes hijos pequeños. Nos arreglamos juntos, algo que no pasa en la vida diaria en el parque con los niños. Esos momentos me hacen sentir realmente bonita.”

Daniele Venturelli

La moda tiene una injusta reputación de ser frívola: ¿por qué importa lo que vestimos?

“No creo que lo que usas te defina, pero tampoco hay que ignorar que puede ser una forma de expresarte, de realzar tu estado de ánimo o incluso tus ideas. La moda tiene ese poder. Aunque lo importante es recordar que no debe encasillar a nadie.”

Daniele Venturelli

¿Qué podemos esperar de vuestros disfraces en El Mago del Kremlin? ¿Cómo te ayudó a encarnar al personaje de Ksenia?

“Me entusiasmó viajar a la Rusia de los 90 desde la perspectiva de la moda. Con Ksenia tuve mucha libertad: aparece en distintas etapas de la historia y eso me permitió jugar con distintas versiones de ella misma. Es un personaje que se reinventa, que disfruta cambiar y usar la moda como una herramienta para redefinirse. Esa fluidez es central en su papel.”

Publicado originalmente en Harper’s Bazaar UK