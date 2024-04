Scarlett Johansson protagoniza una nueva campaña para celebrar la Prada Galleria

Dura menos de dos minutos y tiene un fuerte mensaje de moda. Scarlett Johansson protagoniza un corto dirigido por Jonathan Glazer (Under the Skin (2013), The Zone of Interest (2023)) como parte de la nueva campaña de Prada. Esta pieza es una celebración a la Prada Galleria, el accesorio esencial diario de Johansson.

Scarlett Johansson actúa menos de dos minutos en este corto de Prada y le llueven aplausos

Un actor se reinventa y reinventa sin cesar, trascendiendo su propio yo para encarnar la variedad de personajes en los que puede convertirse. Esta es una noción que ha conectado con Prada a lo largo de su historia: un medio de expresión y una inspiración. Aquí, la atracción magnética de la estrella de cine se aprovecha como medio de conectar con el carácter, la personalidad y el constante cambio de identidad que simboliza tanto el cine como la moda.

Para presentar el bolso Prada Galleria, Prada continúa su colaboración con la mundialmente conocida actriz Scarlett Johansson, en una exploración de la profundidad del oficio de la interpretación. La campaña es una celebración de la técnica, una oda al mecanismo de la actuación como verdadero motor del cine, y al talento del actor. Aclamada por su habilidad, Johansson ha ganado premios Tony y BAFTA, así como dos nominaciones a los Oscar.

Capturadas en Nueva York por el director Jonathan Glazer, las imágenes fijas y en movimiento muestran a Johansson como actriz, perfeccionando su arte al repetir frases con diferentes sentimientos y significados. Abstraída, irreal, es la película en su forma más cinematográfica. Sin embargo, cuando Johansson sale del estudio, saltamos de la pantalla a la realidad, aunque sea una realidad ficticia, idealizada para nosotros. En una dicotomía quintaesencial de Prada, la intimidad que el acto de actuar es capaz de generar contrasta con una normalidad panorámica de la vida cotidiana. Cinéma vérité - Johansson, aparentemente sin dirección, como su verdadero yo. El instrumento de la cotidianidad de Johansson es la Prada Galleria, vista aquí como una herramienta de vida más que un producto, una parte del vestuario cotidiano. Como en el caso de Johansson, su personalidad puede transformarse; como en el caso de la interpretación, es un símbolo de excelencia artesanal. Aquí, la Prada Galleria en movimiento, como una faceta fundamental de la realidad de una mujer.

¿Dónde ver el nuevo corto de Scarlett Johansson?

Este corto de un minuto y medio con la actuación de Scarlett está disponible para todos en YouTube bajo el título 'Prada The Galleria starring Scarlett Johansson'.