Pedro Pascal es el nuevo embajador de CHANEL

CHANEL confirma un movimiento que redefine su narrativa actual: Pedro Pascal ha sido nombrado embajador de la casa. La elección no es casual. Responde a un momento en el que la firma amplía su lenguaje visual y cultural sin perder el eje que la ha definido históricamente.

Reconocido por su presencia en proyectos que han marcado conversación reciente —desde The Last of Us hasta The Mandalorian—, Pedro Pascal ha construido una trayectoria que no se limita a un solo registro. Su capacidad para moverse entre géneros, formatos y tonos lo posiciona como una figura que conecta con audiencias diversas sin diluir identidad. Esa versatilidad es precisamente lo que CHANEL parece estar incorporando a su discurso actual.

La relación entre el actor y la maison ya había comenzado a delinearse en apariciones recientes. Su asistencia al desfile Spring-Summer 2026 en el Grand Palais de París, donde Matthieu Blazy presentó su primera colección para la casa, marcó un primer acercamiento público. A esto se sumó su presencia en la 98ª edición de los Premios de la Academia en Los Ángeles, vistiendo CHANEL, consolidando una conexión que ahora se formaliza.

Más allá de la visibilidad, el nombramiento apunta a algo más estructural. CHANEL encuentra en Pedro Pascal una figura cuya presencia no depende únicamente de la estética, sino de una combinación de carisma, inteligencia y cercanía. Su perfil proyecta una masculinidad contemporánea que se aleja de rigideces, alineándose con una visión más abierta y matizada del estilo.

El propio actor ha señalado afinidad con la dirección creativa de Matthieu Blazy, destacando una propuesta que equilibra fuerza, elegancia y calidez. Esta lectura coincide con el momento que atraviesa la casa: una transición donde el respeto por el legado convive con una reinterpretación constante de sus códigos.

Pedro Pascal x Chanel Cortesía

Desde la perspectiva de Matthieu Blazy, la elección también responde a valores personales. Ha descrito a Pedro Pascal como una figura cuya visión del mundo resulta inspiradora y cercana, elementos que refuerzan la intención de construir una narrativa que trascienda lo estrictamente visual.

El nombramiento de Pedro Pascal como embajador no se limita a una estrategia de imagen. Funciona como un indicio del rumbo que CHANEL está tomando: una casa que mantiene su herencia, pero que también se permite expandirla a través de nuevas voces y presencias.