Naomi Campbell, Eiza González, Kate Moss y más celebs en la fiesta de verano del Victoria & Albert Museum con motivo de la exposición Naomi: In Fashion

La primera exposición de su tipo que explora la extraordinaria carrera de la modelo Naomi Campbell a lo largo de 40 años llegará al Victoria & Albert Museum de Londres y lleva por nombre NAOMI: In Fashion. A través del trabajo de destacados diseñadores y fotógrafos globales, el museo celebra colaboraciones creativas, el activismo y amplio impacto cultural de quien fuera la primera mujer de color en aparecer en la portada de una revista. Por ello —y de la mano de la fiesta anual de verano del V&A Museum—, Naomi organizó una fiesta exclusiva en The Roof Gardens, luciendo un vestido de lentejuelas doradas con cuello chal diseñado a la medida por BOSS en colaboración con el arquitecto de imagen Law Roach. Entre el resto de invitados figuraron personajes de la talla de Kate Moss, Eiza González, Phoebe Philo, Daniel Lee y más.

Eiza Gonzalez y Naomi Campbell asisten a una fiesta privada organizada por Naomi Campbell y BOSS después de la Fiesta de Verano del V&A, en The Roof Gardens el 19 de junio de 2024 en Londres, Inglaterra. getty images

Kate Moss y Sam McKnight asisten a la Fiesta de Verano del V&A 2024, celebrando la próxima exposición “Naomi: In Fashion”, con el apoyo de BOSS, en el V&A el 19 de junio de 2024 en Londres, Inglaterra. getty images

Naomi: In Fashion en el museo Victoria & Albert Museum

NAOMI: In Fashion recoge una amplia muestra de los conjuntos que ha usado Cambpell en las pasarelas y que ahora pasan a la historia —incluyendo las afamadas plataformas azul eléctrico de Vivienne Westwood con los que la supermodelo tropezó en el desfile de 1993—. En la muestra también hay una gran recopilación de su infancia y sus estudios en la danza que fueron el motor para su triunfo en las pasarelas, así como la época dorada de las supermodelos y sus distintas colaboraciones con múltiples marcas de nicho.

Esta exhibición se llevará a cabo del 22 de junio al 6 de abril de 2025 (las entradas están disponibles aquí), y BOSS presentó aquí mismo un look distintivo de la firma, siendo un conjunto de lana gris que lució la propia Naomi en la campaña Otoño/Invierno 2023.

Para la fiesta de inauguración, la modelo de 54 años, que además es madre de dos, compartió varias imágenes en Instagram y escribió: "¡Todavía no me lo creo! Prepararme para la inauguración de la exposición Naomi: in Fashion anoche en el V&A Museum se sintió surreal. Solía pasar por este lugar en el autobús camino a la escuela, sin imaginar que algún día estaría aquí. El apoyo de amigos antiguos y nuevos ha sido abrumador y conmovedor. 💜".