De los Celine a los Cat Eye: 18 lentes oscuros para mujer en tendencia (guía Harper’s Bazaar)

Shades on, worries off... o lo que podemos traducir descaradamente como: no me hables cuando traigo puestos mis lentes de sol. Accesorio imprescindible que ya no está limitado a las horas en que el sol nos ilumina, sabemos que un buen par de lentes oscuros para mujer hacen incluso la diferencia en un look (de día y de noche). Recopilamos varios de los modelos, marcas y ademanes que a lo largo de los meses del 2024 se posicionaron como favoritos, y que indudablemente seguiremos viendo en 2025.

Guía de lentes de sol para mujer en tendencia 2024-2025

Mó - Rogers. Inspirados en el sofisticado diseño de Celine, se posicionan como el dupe ideal para aquellos que buscan un look vanguardista sin renunciar a la protección ocular. marca

Retrosuperfuture - Redondos de armazón traslúcida. Micas de color azul, brazos rectos y puntas curvas para cautivar a cada paso que des. marca

Parfois - Lentes de sol redondos. El círculo perfecto para compelentar los looks colegiales o hipster... porque es necesario traer lo hipster de vuelta. marca

Cartier Eyewear - Redondos. Lentes de sol con armazón redonda y micas oscuras que se alejan del old money y saludan a lo edgy. marca

Parfois - Lentes Hexagonales. Saliéndose de lo común, los lentes hexagonales merecen una oportunidad lo que resta del año. marca

Mango - Redondos y transparentes. El marco transparente, que tanto nos lleva al 2015, es un indicador de que lo mejor en la moda ha regresado. marca

Chanel - Gafas de sol redondas. De un dorado claro que nos inspira para las tardes en la playa o para usar un look boho posando en el desierto. marca

Mango - Gafas de sol con montura de pasta. El color durazno merece más respeto, y llevarlo en nuestros accesorios como lentes de sol es un must. marca

Stradivarius - Gafas cat eye cuadradas. El marco cuadrado conociendo al marco cat eye y haciendo una fusión no apta para tímidos. marca

Parfois - Square Frame. Especialmente si son color café. Tienen todo lo necesario para darte una apariencia audaz. marca

Mó - Tarento Sun. Lentes de muller estilo cat-eye que ofrecen un aspecto ultra femenino y nos remite a los lentes retro. marca

Stradivarius - Cat Eye metálico. Se le quita lo anticuado al cat eye y le añadimos el marco metálico para un aspecto rebelde. marca

Mango - Gafas de sol ovaladas. El diseño futurista con un sentido muy chic que combina con cualquier #ootd. marca

Gucci - Armazón cat eye. Con estructura en tono dorado, armazón cat eye, micas de color y logo de la marca en la parte externa del brazo. marca

Dolce & Gabbana - Armazón alargado. Sin problema alguno podemos ver estos lentes en un video de Bad Bunny. marca

Chanel - Cuadrados XL. Son todo lo que tenemos para amar los lentes cuadrados. Perfecto para quienes se acomodan con esta forma a toda hora del día. marca

Mó - Wildgo Hort. Las gafas presentan una forma rectangular en color beige y lentes del mismo tono degradadas siguiendo las últimas tendencias con un aire retro. marca