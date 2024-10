Las tendencias para mujer vistas en Fashion Week México SS25 por el equipo de Harper’s Bazaar

Cada cierre de una semana de la moda te deja con mucha inspiración para probar nuevas fórmulas en la ropa: colores, texturas, patrones, tejidos y hasta accesorios que para Primavera-Verano 2025 para el womenswear llegan con una promesa de innovación y frescura, al menos así se percibió desde Fashion Week México con sus más de veinte experiencias de moda y apertura a múltiples diseñadores mexicanos y latinoamericanos. El equipo de Harper’s Bazaar en Español estuvo presente desde la front row para traerles lo que se viene para la próxima temporada y que está en muy buenas manos, por parte del talento mexicano visto en MBFWMx.

Las tendencias más innovadoras de Fashion Week México primavera-verano 2025

1. All Black

Será una primavera-verano 2025 de looks total black, pero no en el formato tradicional: vienen encajes, transparencias, telas fluidas y hasta geometrías. Julia y Renata (A R Ú M U R U. Otro mundo) lo hizo en vestidos rectos o tipo bata añadiendo detalles de barro; Francisco Cancino (Plateros) creó trajes sastre con flecos y pedrería de pies a cabeza; Daniela Villa (LA PISCINE) incorporó el color en los trajes de baño y las faldas transparentes envolventes, mientras Alexia Ulibarri (ICARUS) hizo maestría con las faldas con vuelo en encaje y los bordados sobre la tela transparente.

Julia y Renata Rubén de León (@rubendeleonhdz)

2. Colorimetría pura, adiós estampados

Lo dijo primero la diseñadora Daniela Villa a nuestra colaboradora Dani Álvarez: “En esta colección utilicé muchas telas de lino, además viene una colorimetría muy marcada. Por primera vez no uso estampados… predominan el negro, el azul y el hueso”. Y es cierto, prácticamente no hubo diseños que contengan estampados.

Daniela Villa Rubén de León (@rubendeleonhdz)

Daniela Villa Rubén de León (@rubendeleonhdz)

3. El oversize tendrá más campo

Drapeado, telas que cuelgan, sobreposición de tejidos: todo en un formato oversize. Alexia Ulibarri nos lo corroboró, mostrando en esta colección el lado femenino de lo oversize: “Creo que es una colección muy interesante, porque aunque es muy romántica y femenina, hay un toque de masculinidad por el tema de conceptualización que es Ícaro. Y en cada look, ahora probándolos, me doy cuenta que hay un balance muy claro entre los cortes más oversize y hay mucha más construcción, lo cual nos lleva a un look más completo y mucho más versátil, auténtico y un poquito más contemporáneo”.

Alexia Ulibarri. Rubén de León (@rubendeleonhdz)

4. Tejidos de algodón y comodidad pura

Nos espera un Spring-Summer 2025 de mucha libertad y comodidad. El algodón fue de los materiales estelares, y muchos diseñadores hicieron magia con los diseños. Fábrica de Punto (Fernanda Muñoz) explicó más a fondo en entrevista: “En esta colección presentamos diseños hecho a partir de tejidos de algodón reciclado, lo que hace que nuestros productos sean mucho más sostenibles y una mejor opción para el cliente y el medio ambiente”.

La Tejeduría se inspira en el archivo en tejido de punto que tenemos que existe desde la generación de nuestros abuelos. Yo pertenezco a la tercera generación de una familia dedicada a la industria textil en Puebla y el haber estado en contacto con ella desde que era pequeña me inspiró mucho. La Tejeduría nace de todo el amor que yo le tengo a la industria, mi familia, a la marca; sobre todo a la historia que nosotros tenemos en la fábrica. Con esta colección propongo siluetas contemporáneas, pero siempre inspiradas en este archivo familiar que tiene más de 60 años. fernanda muñoz, de fábrica de punto

Fábrica de Punto Rubén de León (@rubendeleonhdz)

Fábrica de Punto Rubén de León (@rubendeleonhdz)

MANCANDY fue otra de las firmas en presentar sets de pantalón y blusa hechos de algodón para mujer, con la silueta del pantalón acampanado que tanto henos visto en los últimos años.

5. Rojo con rojo. Rojo con rosa. Y azul.

Si el total black fue una propuesta sobria para la elegancia de la temporada, el rojo llegó para apoderarse con sensualidad de las prendas. Cada colección tuvo una gran fijación por este color, ya sea en solitario o mezclado con distintos colores, pero se piensa en el rojo de distintas formas: nos recuerda a un atardecer en las playas de Oaxaca (Kris Goyri), nos recuerda a un rubí (Alfredo Martínez) o simplemente queda muy bien con prendas boho (Cancino).

Cancino Rubén de León (@rubendeleonhdz)

“La paleta de colores es algo muy interesante, porque justo empecé la colección con una paleta muy tenue, a la mitad de la colección dije ‘no, tengo que regresar más al Alfredo Martínez con los colores que siempre uso’. Justo quería salirme un poco de eso y entró conmigo mi Alfredo creativo que dijo ‘sí tienes que meter algo de rojo o que puedas combinar con rojo’. Lo mezclé con rubí, negro, rojo, hay una parte plata y un color nude. Fue muy interesante ver cómo la historia se va juntando hasta llegar a la parte muy oscura”. alfredo martínez

Adolfo Martínez Rubén de León (@rubendeleonhdz)

Adolfo Martínez Rubén de León (@rubendeleonhdz)

6. Green Fashion (y no hablamos del color)

Más y más se refuerza la parte ecológica dentro de la moda mexicana. “Trabajar con artesanos mexicanos como colaboración de las diferentes propuestas” y “el uso de materiales sustentables, con los materiales nacionales así como su maquila” fue lo que percibió Santiago Canseco, nuestro community manager en Harper’s Bazaar. Siouzana Melikian, de HUA, nos explicó cómo la colección trajo este concepto: “Esta colección presenta mucho el proyecto Zero Waste: de las mismas telas que nos quedan hacemos las prendas, hay como 15 prendas de retacería. La estamos reinterpretando. Decidimos usar lo que teníamos para usarlo entre nosotras”.

HUA Rubén de León (@rubendeleonhdz)