La regla de los tres colores para vestir que Carlota Casiraghi sabe cumplir

Desde siempre Carlota Casiraghi ha sido reconocida por el estilismo casual pero glamuroso (no confundirse con quiet luxury), pues la hija de Carolina de Mónaco sabe elevar piezas básicas del guardarropa hacia un look favorecedor para cualquiera. Recién vimos a la royal e influencer en el desfile de la colección Cruise 2024 de Chanel en Marsella, y llevó un conjunto ideal para hacer la transición entre temporadas —o para llevar a una front row y destacar por la sofisticada sencillez del look. Pero la clave de los tres colores para vestir fueron decisivos en la armonía de esta elección a portar.

Charlotte Casiraghi, Embajadora de CHANEL, llevaba un caban de lana negra acanalada con pantalones a juego, look 46, de la colección Ready-to-Wear Otoño-Invierno 2024/25, con un top de punto de algodón blanco, look 12, de la pre-colección Ready-to-Wear Primavera-Verano 2024 de CHANEL. Complementó el conjunto con accesorios, bolso y zapatos de CHANEL. chanel

Carlota Casiraghi da lección de estilo en el desfile de Chanel Cruise 2024

La regla de los tres colores es una técnica sencilla para crear looks armoniosos y equilibrados al vestir. Se basa en limitar la paleta de colores de un conjunto a un máximo de tres tonos, distribuidos en proporciones específicas.

• Color dominante (60%): Este es el color principal del atuendo y debe ocupar la mayor parte del espacio visual. Suele corresponder a la prenda base, como pantalones, falda, vestido o abrigo.

• Color secundario (30%): El segundo color complementa al dominante y aporta contraste e interés al look. Se utiliza en prendas o accesorios de menor tamaño, como camisas, blusas, suéteres, bolsos o zapatos.

• Color de acento (10%): Este tono es el más pequeño y llamativo del conjunto. Sirve para añadir un toque de personalidad y realzar el look. Se emplea en detalles como joyería, bufandas, cinturones o calzado.

getty images

No esperábamos menos de la embajadora de Chanel, quien ha cumplido al cien con esta valiosa regla de moda. A Carlota la vimos en un saco de lana color negro con pantalones rectos a juego (el look 46 de la colección ready-to-wear otoño/invierno 2024) con un sencillo top de punto de algodón blanco (el look 12 de la pre-colección ready-to-wear primavera/verano 2024) y lo complementó con accesorios Chanel: un bolso lila y zapatos Mary Jane de tacón color negro. Esta alineación en el look cumple totalmente con la regla de tres colores, ya que el color dominante fue el negro con el traje sastre, seguido del color secundario que fue el blanco de la t-shirt y el color de acento con la mini bag —y un ganador manicure platinado.

Todo ello complementado con un maquillaje y peinado sumamente casuales, optando por la melena acomodada en un high bun despeinado y dejando el rostro despejado con maquillaje natural, ligera máscara de pestañas y delineado, resaltando los labios rojos.