Chanel Cruise 2024-25, una celebración al verano desde Marsella

“El sol, la arquitectura, la música y la danza: Marsella también tiene un fuerte sentido de libertad. Me inspiraron los códigos de estilo de vida, de la vida cotidiana y todas las cosas que invitan al movimiento. El mar y el viento me hicieron querer jugar con los trajes de neopreno”, explica Virginie Viard. Así, las capuchas de buceo con broches están a punto de formar parte del repertorio de la Casa, comenzando con la chaqueta de un traje Chanel verde anís, o en el cuello de vestidos que recuerdan a los años sesenta. Siguiendo el hilo de su ensoñación submarina, Viard lleva su colección Cruise a una aventura en alta mar: bordados que incluyen pequeños peces enamorados, redes de pesca, conchas y mariscos adornan vestidos, chaquetas de traje, chalecos, blusas de faille, camisetas y tops. Descubre los looks de la última colección de Chanel presentada en Marsella para la temporada Cruise 2024.

Chanel presenta la colección Cruise 2024-25 en Marsella

Mientras tanto, de vuelta en la superficie, los reflejos plateados del sol, las ondulaciones y las formas traen recuerdos de los meses de verano pasados junto a la piscina. Aparecen en jerseys tipo neopreno, tweeds y chaquetas con lentejuelas, mientras que otros tweeds y jerseys recogen los colores, motivos de cuadrícula o formas geométricas de las fachadas de los hábitats circundantes, para un vestido largo, túnicas e incluso bolsillos bordados.



Además de su capucha y broches, la colección revisa los rasgos clásicos de la sudadera, ofreciendo su propia versión en chiffon estampado de peces.

El bolsillo canguro aparece en un vestido de cuadros sin mangas con capucha y un vestido ajustado.

Bermudas corredoras adornadas con trenzas bordadas, pantalones cortos de tweed para ciclismo y chaquetas extragrandes completan una colección que abraza la dinámica del movimiento.

El mismo viento de libertad sopla sobre una falda blanca con volantes y un vestido ajustado bordado con flores pequeñas.

Chanel

Chanel

Chanel

La ropa de baño también está en la agenda. Con bombachos, braguitas y vestidos de abertura lateral, la colección está de humor veraniego, como lo demuestran las faldas de tela de gofre, enaguas y corsés en encaje de escalera marfil y parches de broderie anglaise. El calzado incluye sandalias de felpa con suelas de plataforma.



Los abrigos de marinero en blanco o negro y blanco, y los zapatos de charol negro rinden homenaje a la moda masculina.

La colección también juega con las capas: cuellos de camisa, puños franceses y chaquetas se usan sobre o bajo otras chaquetas y conjuntos.

El little black dress se revisita aquí con el corpiño en jersey con tirantes y la parte superior de un traje de baño bordado con pequeñas flores.

“Marsella es una ciudad que me pone en contacto con mis emociones. Intenté capturar su poder de atracción, su aliento de aire fresco y transmitir la energía que reina allí. Y no podrías pedir un mejor telón de fondo para un desfile de moda que la Cité radieuse”.