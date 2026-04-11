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Moda

La moda y su deuda con los textiles tradicionales

El uso de textiles tradicionales entra en un nuevo momento: lo que antes se celebraba como referencia hoy exige contexto, crédito y responsabilidad

Abril 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Muxes Festival In Juchitan

La moda y su deuda con los textiles tradicionales

Jan Sochor/Getty Images

Los bordados tradicionales mexicanos han circulado en la moda bajo una narrativa cómoda fundamentada en inspiración, homenaje y reinterpretación. En pasarelas, colecciones cápsula y marcas comerciales, los patrones, colores y símbolos de comunidades originarias han aparecido como un recurso visual poderoso e inagotable, pero algo en esa dinámica está cambiando y no tiene que ver con una tendencia, sino con una revisión más profunda sobre cómo se construyen las propuestas de diseño en la actualidad.

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Lo que antes pasaba desapercibido —o se aceptaba sin demasiadas preguntas— hoy se observa con otra claridad. No se trata únicamente de estética. Cada bordado responde a un sistema de significado ancestral con técnicas transmitidas generacionalmente, decisiones de color que no son arbitrarias y símbolos que funcionan como lenguaje para muchas comunidades. Reducirlos a accesorios es simplificar algo que, en realidad, tiene estructura, historia y función dentro de una comunidad.

En ese contexto, la reciente iniciativa presentada en Baja California para reconocer y proteger los diseños textiles tradicionales marca un punto de inflexión interesante, no tanto por su dimensión legal, sino por lo que evidencia dentro de la industria. La moda ya no puede sostener la misma narrativa sin ajustes. La idea de “tomar como referencia” —por no llamarlo plagio— empieza a quedarse corta cuando no hay reconocimiento ni participación de quienes originan esos códigos visuales.

Esto no significa que el diálogo entre tradición y diseño contemporáneo deba detenerse. De hecho, algunas de las propuestas más relevantes de los últimos años han surgido precisamente de esa interacción. La diferencia está en cómo se construye esa dinámica. Colaborar no es lo mismo que replicar. Integrar implica entender el contexto; reproducir, en cambio, se queda en la superficie.

También hay un cambio en la mirada del público. Hoy, quien consume moda —especialmente en plataformas digitales— reconoce patrones, identifica orígenes y cuestiona. Esa conciencia modifica el terreno. Ya no basta con que una pieza sea visualmente atractiva; también importa de dónde viene y cómo llegó ahí.

Para las marcas, esto representa un ajuste inevitable. No solo en términos éticos, sino creativos. Trabajar con referentes culturales exige más tiempo, más investigación y, sobre todo, más respeto. Implica salir de la lógica rápida de la tendencia para construir algo que tenga sustancia.

En paralelo, los textiles tradicionales empiezan a ser leídos desde otro lugar. No como piezas aisladas dentro de un discurso artesanal, sino como sistemas de diseño completos y originarios. Esto abre la posibilidad de entenderlos no como recurso externo, sino como parte activa de la conversación contemporánea en el arte en general.

Lo que está en juego no es menor. La moda siempre ha dialogado con múltiples culturas, pero hoy ese intercambio se vuelve más visible y, por lo tanto, más exigente. La pregunta ya no es si puede inspirarse en estos lenguajes, sino bajo qué condiciones lo hace.

Y en ese cambio de enfoque —más informado y más consciente— se define buena parte de lo que viene. Porque cuando el origen de una prenda importa tanto como su resultado, el diseño deja de ser solo una cuestión de forma para convertirse, también, en una cuestión de contexto.

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