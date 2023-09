HONOR hace un llamado de la moda para cambiar la forma de expresarnos

Desplegando el poder de lo último en tecnología al servicio de la moda, la nueva generación de smartphones fusionan diseño, funcionalidad y durabilidad en modelos plegables que evolucionan con tu estilo.

Imagina dispositivos que no sólo se adaptan a tu mood, ¡también lo potencializan! ¿Cuál es tu look del día? Ahora hay productos innovadores y emocionantes que te complementan a la perfección.

Surge una nueva tendencia en dispositivos gracias a lo último en tecnología, tal como lo vimos en la presentación HONOR IFA 2023 realizada en Berlín, donde tuvimos la oportunidad de ver el despliegue de infinitas posibilidades que aterrizan en un estilo de vida sostenible y nuevas vías de autoexpresión.

Así lo vivió la artista contemporánea mexicana Yunuen Esparza:

“Como artista he experimentado que la tecnología es mucho más que una herramienta que nos inspira en nuestras actividades cotidianas, sino más bien una poderosa fuente y un aliado para que nuestra creatividad se encienda en cualquier lugar y momento, así como para crecer por encima de nuestros sueños más salvajes”.

Convocada con la finalidad de diseñar una serie de pantallas siempre encendidas para el dispositivo, ofreciendo un sinfín de posibilidades y combinaciones a la moda, la artista formó parte de un proceso de diálogo entre las industrias de la moda y la tecnología.

En este dream team, llamado HONOR Talents, también participó el director creativo de moda para hombre de BURBERRY, Bram Van Diepen, el profesor de Academy of Art de China, Yuan Youmin, y el artista crossover Xiao Hui Wan.

“Con esta colaboración quería fusionar el poder de la tecnología, la elegancia atemporal de la moda y el rico patrimonio y belleza de diferentes culturas y tradiciones. Todo con el único fin de transmitir creatividad.

Para la siguiente fase, cuando se abra la interfaz API, se invitará a talentos emergentes de todo el mundo a crear sus propios diseños, reflejando las tendencias de sus inspiraciones, para darle un cambio al estilo de vida.

HONOR V Purse: objeto de deseo

Last but not least, en la moda, los accesorios más que complementos, son esos acentos que le dan un upgrade a cualquier outfit. Ahora, el trend es fi-gital (física/digital), y la propuesta está en los wearables.

Por eso, HONOR reinventa los smartphones plegables y los convierte en el accesorio más innovador. HONOR V Purse expande las oportunidades de expresión personal.

Su diseño en forma de bolso representa una nueva era de dispositivos electrónicos al ser una categoría totalmente nueva. Es un dispositivo de alta tecnología y también es un artículo de moda.

“Con HONOR V Purse tenemos un dispositivo que surgió de la idea de que muchos de los consumidores actuales quieren llevar un estilo de vida sostenible y a la moda, ya que transforma un smartphone en un artículo de moda que combina con infinidad de prendas”. George Zhao, CEO de HONOR durante la presentación en Berlín.

Tal cual como si fuera un bolso tradicional, HONOR V Purse es compatible con una serie de correas y cadenas intercambiables, las cuales se conectan con la bisagra para llevarse sin esfuerzo sobre el hombro, lo que le permite convertirse en el nuevo bolso del futuro.

Y no sólo eso, su apariencia hará total match con la tuya, pues gracias a una serie de pantallas siempre encendidas personalizables o Always-On Displays, las cuales mimetizan el diseño de un bolso de mano, combina con cualquier outfit. Con las ilimitadas pantallas AOD personalizables HONOR V Purse y la posibilidad de combinarlo con cualquier atuendo, cada usuario no tendrá que comprar un bolso para cada outfit. Sabemos que esto no va a resolver por sí solo el problema medioambiental del fast-fashion, pero siendo un concepto poderoso la industria de la moda puede adoptarlo.

El HONOR V Purse, es un smartphone con infinidad de posibilidades para tu estilo

Tal como lo confirma George Zhao: “HONOR V Purse abre un nuevo concepto que da toda una nueva dimensión de posibilidades creativas para que los artistas experimenten y creen formas de arte totalmente nuevas que antes se creían imposibles”.

Si bien la moda es efímera, HONOR presenta una apuesta atemporal, el celular busca promover un respeto al medio ambiente, pues incorpora materiales de fuentes sustentables, como cuero vegano en las correas.

HONOR V Purse está compuesto por materiales obtenidos de forma responsable y está construido para doblarse más de 400 mil veces. Por lo que, además de ser una pieza versátil que se amolda a tu look, también es un objeto de lujo durable.

Es así que, HONOR V Purse se une a las corrientes de consumo responsable, evitando fomentar la cadena de fast-fashion y demostrando cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a comprar menos y usar por más tiempo.

Less is more!

Si ésta es tu filosofía, te presentamos también el nuevo: HONOR Magic V2. Se trata del smartphone plegable más delgado y ligero en su tipo. Obvio, detrás de su esbelta silueta hay mejoras significativas en términos de formato, diseño, batería y aspectos de experiencia de uso.

Con un peso de tan solo 231 gramos y un grosor de 9.9 milímetros al ser plegado, este smartphone incorpora la nueva generación de batería dual de silicón y carbón con un grosor promedio de tan solo 2.72mm, logrando una alta capacidad de 5,000mAh en un espacio mínimo. Este dispositivo brinda a quien lo posee un formato ligero y delgado, solucionado retos clave en la industria y a la vez estableciendo un nuevo estándar en innovación móvil.

Adicional a su diseño delgado y peso ligero, el HONOR Magic V2 incorpora una bisagra superligera de titanio desarrollada por HONOR: la primera en su tipo en cuanto al uso de nuevos materiales, brindando mayor robustez y durabilidad al mecanismo de la bisagra. Esto le ha dado al HONOR Magic V2 la codiciada certificación de durabilidad de SGS, pues la bisagra puede resistir más de 400 mil pliegues, lo que garantiza una vida útil de hasta 10 años si se pliega el dispositivo 100 veces al día.

Pero sonríe, porque además, este esbelto dispositivo incorpora una configuración de tres cámaras incluyendo una cámara principal de 50MP (f/1.9), una ultra gran angular de 50MP (f/2.0), y una telefoto de 20MP (f/2.4). Adicionalmente, la configuración dual de cámaras frontales es de 16MP (f/2.2). Lo mejor de dos mundos, un dispositivo de gama alta ultraligero, de alta funcionalidad.

Asimismo, el HONOR Magic V2 incorpora la función Parallel Space, la cual permite separar y almacenar las acciones de vida personal y trabajo, así como aislar los datos de forma segura, y operar de forma independiente dos aplicaciones en paralelo como si tuviéramos un segundo teléfono insertado dentro de este dispositivo plegable.

Un nuevo color para el HONOR 90, ganador del EISA Award

Para complementar sus nuevos lanzamientos, HONOR dio a conocer que el HONOR 90 ha sido reconocido con el galardón al Best Buy Smartphone 2023-2024 (La mejor compra en smartphones) por parte de la Expert Imaging and Sound Association (EISA). Para celebrar esta victoria, HONOR lanzará un nuevo color a nivel global, el Peacock Blue.