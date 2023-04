Lecciones de tiempo cortesía de Claire Foy

A punto de cumplir 39 años, Claire Foy, protagonista de nuestra portada de abril, nos comparte un mensaje atemporal y nos muestra la forma de expresarte a través de tu estilo, en entrevista con Alba Díaz.

Al preguntarle qué le contaría a su yo de pequeña: “Oh... Le diría: ‘No pasa nada, lo superarás y yo estaré allí en el otro lado”, comenta y se queda en silencio, para después proseguir: “No cambiaría nada de lo que he hecho en mi vida, pero definitivamente me habría dado más mimos a mí misma”.

Sin duda, la sensibilidad de la actriz es única. Y con esa simple lección nos abre espacio para reflexionar, no para lamentarnos de lo que no hemos hecho, sino para cuestionarnos cómo podemos actuar desde ya.

¿Y si nos comenzamos a cuidar hoy mismo?, ¿si encontramos pequeños gestos para reflejar nuestro estado de ánimo?, ¿si aprendemos a coordinar un color para cada momento?

Poder interpretativo

A lo largo de su trayectoria, a Claire la hemos visto en la miniserie de la BBC, Little Dorrit (2008), en Season of the Witch (2011); ha sido protagonista de series como The Promise (2011) o Crossbones (2014), Wolf Hall (2015), entre muchas otras.

Algo curioso es que los papeles más importantes que ha interpretado han sido el de mujeres de gran poder. Por ejemplo, en A Very British Scandal (2021) la vimos como la Duquesa de Argyll; en First Man (2018), como la esposa de Neil Amstrong o en las primeras dos temporadas de The Crown (2016), como la reina Isabel II.

Pero, pese a esta imponente lista de proyectos, Claire no ha sido ajena al Síndrome del Impostor, el cual la persiguió desde que era adolescente hasta hace relativamente poco:

“No creo que el éxito para mí venga desde fuera. Conseguir algo cuando no crees en ti mismo o cuando no sientes que seas merecedor de ello te hace sentir muy vacía. Lo digo por experiencia”, comenta.

Ahora, la actriz cree que el verdadero poder está en levantarse y proclamar quién eres sin tener miedo de la reacción que vas a obtener. De ahí su interés por interpretar nuevas historias, que visibilicen a distintas mujeres, sus pensamientos y sus necesidades.

“Sólo quiero ver a más mujeres que conozco en mi propia vida, quiero ver más alineaciones, no sólo grandes historias porque realmente no creo que me apetezca representar a la próxima mujer presidenta, quiero interpretar a la vecina de al lado que escuchaste que vivió una gran experiencia”, finaliza.

