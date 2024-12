El legado de Tommy Hilfiger en México y la moda

Por: Constanza Alcocer

Fue en 1994 cuando la marca Tommy Hilfiger llegó a México por primera vez. Desde entonces, cautivó al mercado mexicano con su distintivo estilo americano: una mezcla de lo preppy, cool y sofisticado; clásico y contemporáneo al mismo tiempo. Durante estas tres décadas ha tenido un gran impacto en el mercado mexicano y este año la marca celebró el 30 aniversario a lo grande. Con distintos eventos y la visita de su creador a nuestro país. Platicamos con él para conocer un poco más sobre su trayectoria y cómo México ha impactado también en la marca.

La marca Tommy Hilfiger ha sido un ícono por muchos años, ¿cómo describirías la evolución de la marca desde sus inicios hasta ahora?

Comenzamos únicamente con moda masculina y fue evolucionando a lo preppy streetwear y jeans y después nos expandimos hacia moda femenina, infantil y todo lo demás. Tenemos un rango muy amplio, pero diría que somos una marca “all-American”, principalmente casual, aunque sí tenemos una parte más sofisticada ahora.

Y hablando de lo “all-American”, el estilo americano ha sido una gran parte de la marca, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de este a través de los años?

Cambiante, pero nunca abandonando nuestro ADN. Puedes hacer que lo preppy sea cool de distintas formas, a veces nos vamos por lo más deportivo, otras nos inclinamos hacia el rock’n roll; en otras ocasiones hacia el skate o el surf, buscamos algo con lo que mantenerlo fresco y nuevo y darle un toque especial.

Están celebrando un gran hito: 30 años en México, ¿qué ha significado para ti el mercado mexicano y por qué es importante celebrar este acontecimiento?

Creo que es una extensión de Estados Unidos porque creo que los mexicanos tienen un amor por el color y la moda. Les gusta el estilo americano, preppy, los colores y quieren calidad a un precio decente.

¿Cómo ha evolucionado la relación de la marca con México a través de los años y qué características de este mercado han implementado a la marca?

Como resultado de ser acogidos y amados por el mercado, los amamos de regreso. Y me gusta pensar que cualquier colección nueva que tenemos es apropiada para ellos y tal vez les damos algo que aún no saben que quieren y para mí eso es emocionante porque se nos ocurren nuevos estilos o ideas que ciertos consumidores realmente no piden, pero cuando lo ven dicen “oh, no había pensado en esto, pero es lo que necesito”. Lo hemos hecho mucho con el outerwear y hemos creado piezas increíbles. Pero, también me inspiran los colores de México, especialmente los tradicionales. Estábamos hablando hace rato de una mujer caminando con sus hijos, traía una falta tradicional mexicana con muchos colores y la forma en que estaban combinados es muy creativa e interesante, muy inspirador para mí.

Has sido conocido por colaborar con muchos artistas y celebridades, ¿qué tomas en cuenta para elegir con quién colaborar?

Nos tiene que caer bien la persona porque vamos a trabajar con ella. Nos queremos asegurar de que sea alguien que también tenga este amor por nuestra marca y se involucren.

¿Cómo describirías a la Mujer Tommy Hilfiger?

Segura de sí misma, casual, curiosa, se cuida a sí misma y a los demás. Me gusta pensar que nuestros consumidores son buenas personas. Pero la gente curiosa es muy interesante, así que me gusta imaginar que nuestra clienta tiene todas estas características. También ambiciosa, creo que es una gran característica y, tal vez, alguien que se preocupa por gente en necesidad o por los animales o, algo así.

¿Cómo han influenciado el arte y la música en tu trabajo?

Desde siempre, la música ha influenciado mis diseños. Cuando empecé a diseñar jeans, me fijaba en qué usaban las estrellas de rock. Y hemos vestido a músicos desde Lenny Kravitz a Mick Jagger, a Beyoncé a Britney Spears.

¿Escuchas música al trabajar? ¿Qué tipo de música?

Me gusta mucho el rock clásico, pero escucho un poco de todo porque a mis hijos les gusta de todo, desde el hip hop al techno a Taylor Swift.

¿Qué es lo que más disfrutas de crear una colección?

Siempre es diferente y siempre es nuevo, ninguna colección es igual.

¿Qué es lo más difícil?

La parte de negocio y la economía. Si la economía estuviera muy bien y hubiera más tiendas departamentales y la gente comprara más, podríamos crear más. Pero la parte de negocio siempre es lo más difícil.

¿Cómo es tu día a día?

Me levanto temprano, normalmente a las 6:30. Desayuno con mi hijo y lo llevo a la escuela y regreso a hacer ejercicio con un entrenador. Después de eso, tengo llamadas y zooms con mi equipo para mantenerme al día con todo lo que está sucediendo y después sigo con otras partes del negocio por la tarde. Esto es cuando estoy en casa, cuando viajo es diferente.

Con tantos momentos importantes en tu carrera, ¿cuál dirías que es el que destaca como uno decisivo?

Tal vez cuando hicimos la campaña publicitaria de “ahorcado” al principio, fue muy disruptiva. También cuando salimos a la bolsa de valores y entraron nuevos socios al negocio y comenzamos a expandirnos fuera de Estados Unidos, hacia Europa.

Si pudieras volver al pasado, al punto en que estabas por lanzar la marca, ¿qué le dirías a tu “yo” más joven?

Me diría que empezara con la marca antes para expandir fuera de Estados Unidos antes porque nos tomó algo de tiempo hacerlo y de haber sabido lo que hoy sé, lo hubiera hecho antes.

Tommy Hilfiger en México Cortesía

¿Cuál dirías que es el mayor reto que has enfrentado en tu carrera y cómo lo superaste?

Siempre ha sido financiero porque cuando tenía mis propias tiendas, tenía problemas financieros y, aún ahora, cuando hacemos un desfile hay un presupuesto y me encantaría trabajar sin presupuesto y crear algo que nadie haya visto antes.

¿Nos puedes compartir algún consejo de estilo?

Menos es más y confía en tu intuición porque si estás insegura con lo que traes puesto te puede arruinar el día porque te obsesionas. Ten confianza en lo que llevas puesto.