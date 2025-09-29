Suscríbete
Moda

El impecable moño con el que Carlota Casiraghi conquistó la Ópera de París

Carlota Casiraghi brilló en la Ópera de París con un moño impecable que confirma la elegancia del peinado más sofisticado de la temporada

September 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
carlota_2_HD.jpg

El impecable moño con el que Carlota Casiraghi conquistó la Ópera de París

Getty images

Durante la inauguración de la temporada de la Ópera de París, Carlota Casiraghi volvió a demostrar que la elegancia puede estar en los detalles más simples. Su elección de peinado fue un moño pulido, recogido con precisión en la parte superior de la cabeza, que enmarcó su porte aristocrático y realzó la sobriedad de su vestido de transparencias bordadas.
Este tipo de moño, conocido también como chongo bajo o bun en inglés, se ha convertido en el aliado de estilistas y celebridades que buscan un clean look sofisticado sin caer en excesos. Lo que lo hace destacar en Carlota Casiraghi es la impecable ejecución, mechones perfectamente alisados, sin cabellos sueltos, y un acabado brillante que refleja cuidado y naturalidad a la vez.

También te interesa...
grace kelly feria de sevilla
Celebridades
El día que Grace Kelly se vistió de flamenca en Sevilla; 60 años después lo haría Carlota Casiraghi
November 02, 2023
 · 
Regina Barberena
Los 5 colores de uñas que Carlota Casiraghi usa para rejuvenecer sus manos y lucir una manicura chic
Belleza
Los 5 colores de uñas que Carlota Casiraghi usa para rejuvenecer sus manos y lucir una manicura chic
July 06, 2024
 · 
Regina Barberena

El efecto del moño en la estética actual

El auge de los peinados minimalistas responde a una tendencia clara, la sofisticación discreta. El moño limpio y sin adornos funciona como un gesto de poder contenido que ejecuta perfectamente Carlota Casiraghi lo llevó con labios en tono fucsia y un maquillaje apenas acentuado en los ojos, equilibrando sobriedad con un guiño de frescura juvenil.

Por qué este moño marcará tendencia

El secreto de este peinado es su versatilidad. Puede acompañar un vestido de gala en una ópera parisina, como lo hizo Carlota Casiraghi, o ser el complemento ideal para un look de oficina, una cena romántica o un evento de día. Además, es un recurso infalible para estilizar el cuello y los hombros, potenciando la caída natural de vestidos escotados o de tirantes delgados.
En las próximas temporadas, veremos cómo este moño se consolida como el nuevo estándar de elegancia práctica, un peinado rápido de hacer, pero que proyecta una imagen pulida y segura de sí misma. Sin duda, la aparición de Carlota Casiraghi en París lo eleva al rango de referente de estilo para quienes buscan un recogido que no pasa desapercibido.

carlota_1_HD.jpg

Carlota Casiraghi, la máxima representante del ballet core en París

Getty images

Carlota Casiraghi, la máxima representante del ballet core en París

El vestido de Chanel Alta Costura otoño-invierno 2024/25 que llevó Carlota Casiraghi en la inauguración de la temporada del ballet destaca por su delicadeza estructurada. Se trata de un diseño en tul negro bordado con diminutas aplicaciones plateadas que generan un efecto luminoso en movimiento. La silueta es ligera y fluida, con tirantes finos dobles y un escote sutilmente cuadrado que aporta un aire contemporáneo. La transparencia del tejido superior deja ver un corpiño trabajado en pedrería, lo que refuerza la sensación de capas etéreas sin perder definición. El largo midi y el faldón vaporoso equilibran modernidad y refinamiento, haciendo del conjunto una pieza precisa en proporciones y detalles.

Carlota Casiraghi peinado
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
thumbnail_FENDI W+M SS26_SVF Portrait.jpg
Moda
Silvia Venturini Fendi renuncia como directora creativa de Fendi: los posibles sucesores
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Opening Green Carpet - 21st Zurich Film Festival
Moda
Cintura baja y falda amplia: la silueta de vestidos de fiesta que va a triunfar esta temporada
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 3 - Copenhagen Fashion Week SS25
Moda
Bufanda ‘skinny’, la tendencia que sustituirá a pañuelos y collares en otoño 2025
September 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 4 - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026
Moda
Kitty Spencer renuncia a la joyería durante Milán Fashion Week 2025
September 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bottega Veneta - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026
Moda
Shaggy Fur, el pelaje escultural que domina en Milán SS26
El shaggy fur regresa en versión oversize brillante en la Milano Fashion Week SS26 de Bottega Veneta, marcando un nuevo capítulo de lujo táctil y maximalismo textural
September 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_555666150_18525596269012277_8043984059656852023_n (1).jpg
Moda
El look de Jennifer Lawrence en San Sebastián confirma que los cinturones se llevan distinto en otoño 2025
Jennifer Lawrence deslumbra en el Festival de San Sebastián 2025 llevando un cinturón de forma original y divertida, aunque su total look gritara formalidad
September 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Saint Laurent: Photocall - Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026
Moda
La chaqueta bomber de ante vuelve a ser la pieza clave del otoño 2025
La chaqueta bomber de ante regresa como la prenda estrella del otoño 2025: versátil, elegante y con una herencia atemporal que la convierte en inversión segura
September 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dilara Findikoglu - Backstage - Spring/Summer 2026 London Fashion Week
Moda
Naomi Campbell deslumbra con un diseño gótico de Dilara Findikoglu
Naomi Campbell brilló en Londres con un look de Dilara Findikoglu que fusiona elegancia, teatralidad y una estética gótica convertida en alta moda
September 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García