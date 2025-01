David Beckham lo vuelve a hacer: la nueva campaña de BOSS que está dando de qué hablar

Si hay un hombre que ha logrado conquistar el mundo con su estilo, carisma y elegancia, ese es David Beckham. Ícono del fútbol, la moda y el lifestyle, su nombre es sinónimo de perfección masculina, y no es casualidad que muchas personas desean tener un novio o esposo como él. Ahora, con su regreso como imagen de BOSS ONE Bodywear, Beckham no solo refuerza su estatus como referente del buen gusto, sino que también se convierte en la inspiración definitiva para quienes buscan proyectar confianza y sofisticación.

David Beckham no solo es un icono del deporte, sino también una referencia absoluta en estilo y sofisticación masculina. Ahora, en una de las colaboraciones más esperadas del año, se convierte en la imagen de la nueva campaña BOSS ONE Bodywear, una colección que redefine el concepto de ropa interior masculina con diseños impecables y una calidad inigualable.

La campaña, dirigida por la reconocida agencia Team Laird y capturada por el legendario dúo de fotografía de moda Mert y Marcus, ofrece una propuesta visual impactante en la que Beckham despliega su característica elegancia en una producción cinematográfica. El spot nos transporta a una atmósfera urbana, donde el exfutbolista atraviesa la ciudad de Nueva York hasta llegar a su apartamento. En ese instante, un giro inesperado revela a Beckham con la nueva BOSS ONE Bodywear, elevando la sensualidad y el poder de la moda masculina a otro nivel.

Una colección que lo tiene todo

La colección BOSS ONE Bodywear está diseñada para hombres que buscan elegancia y comodidad en cada detalle. Confeccionada con una mezcla de algodón y elastano, esta línea incluye trunks, briefs, camisetas sin mangas y camisetas en tonos minimalistas blanco y negro, garantizando un ajuste perfecto y una sensación de frescura durante todo el día.

Sobre esta colaboración, Daniel Grieder, CEO de HUGO BOSS, aseguró que la llegada de BOSS ONE Bodywear marca un nuevo capítulo en la relación de la marca con Beckham: “Esta colección es testimonio de nuestra mutua dedicación al estilo y la excelencia. Queremos inspirar a nuestros clientes y seguidores en todo el mundo con diseños icónicos y atemporales”.

Por su parte, Beckham también compartió su entusiasmo: “Una vez dije que mis días como modelo de bodywear habían terminado, pero cuando BOSS me presentó su visión para esta colección y me propuso trabajar con Mert y Marcus, simplemente no pude negarme. La calidad y el diseño de BOSS ONE son excepcionales, y estoy orgulloso de formar parte de este lanzamiento”.

Un evento de lanzamiento a la altura de la campaña

Para presentar oficialmente BOSS ONE Bodywear, la marca organizó un espectacular evento el pasado 30 de enero de 2025 en Lightroom, Kings Cross, Londres. La ocasión no solo sirvió para exhibir la campaña en formato 360° en imponentes pantallas, sino también para sorprender a los invitados con un show de luces inmersivo.

La atmósfera de exclusividad fue elevada aún más con la presencia de Golden Martinis elaborados por la marca de ginebra de lujo Seventy One, mientras que la música corrió a cargo de los reconocidos DJ Mark Ronson y Honey Dijon, convirtiendo la noche en una experiencia inolvidable.

Una campaña global que marcará tendencia

El lanzamiento de BOSS ONE Bodywear no se limita a un evento exclusivo; la marca ha preparado una estrategia de marketing 360° que llevará a Beckham a las pantallas más grandes del mundo. Por primera vez en la historia de BOSS, la campaña será proyectada en cines y plataformas de streaming como Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Paramount Plus y Sky TV, asegurando que su impacto sea global y contundente.

Además, la imagen de Beckham en BOSS ONE Bodywear aparecerá en vallas publicitarias de alto tráfico en las principales ciudades del mundo, en tiendas BOSS y en los grandes almacenes de lujo. Pero la innovación no se detiene ahí: la marca también lanzará máquinas expendedoras de ropa interior BOSS ONE en puntos clave de Europa y Estados Unidos, permitiendo a los clientes adquirir sus prendas favoritas de manera rápida y divertida.

En redes sociales, BOSS reunirá a 100 talentos influyentes para lucir la colección, sumando más visibilidad y relevancia a la campaña. Además, se instalarán más de 100 pop-ups en tiendas premium de todo el mundo, ofreciendo una experiencia de compra inmersiva.

Dónde comprar BOSS ONE Bodywear

Si quieres unirte a la tendencia y experimentar la sofisticación de la nueva colección, BOSS ONE Bodywear estará disponible a partir del 1 de febrero en boss.com, en pop-ups seleccionados y en tiendas BOSS de todo el mundo. También podrá adquirirse en mayoristas exclusivos de la marca.

Sin duda, esta campaña no solo reafirma el estatus de David Beckham como icono de estilo, sino que también refuerza el compromiso de BOSS con la elegancia, la calidad y la innovación en la moda masculina. Si algún día todos los hombres han querido parecerse a Beckham, ahora tienen la oportunidad de estar un paso más cerca.

¡Descúbrelo y hazlo tuyo! #BeYourOwnBOSS