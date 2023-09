Black & White, la tendencia bicolor del NY Fashion Week para adoptar según el street style

Nueva York está celebrando su semana de la moda, y las nuevas tendencias en moda no sólo se presentan en las pasarelas, pues también las calles se convierten en desfiles de estilo. La ciudad que nunca duerma da inicio al Fashion Week más diverso con una particular inclinación a lo blanco y negro. No es que sea la predisposición de las casas de moda, sino algo muy particular que el street style adoptó. Y llega en el mejor momento posible considerando que entraremos a otoño-invierno 2023 y la moda en este dúo de colores nos sienta bien a todos.

New York Fashion Week 2023

Del 8 al 13 de septiembre presenciaremos las colecciones SS24 en Nueva York para empezar a tomar inspiración con el cambio de temporada. Abriendo la semana de la moda neoyorquina, vinieron Rodarte, Prabal Gurung, Helmut Lang, Ralph Lauren y más, lo que dio pie a que aficionados de la moda muestren sus mejores conjuntos en la calle y nos dan referencia de lo que podemos usar desde CDMX —y más allá. ¿Lo curioso? La fuerte tendencia del black & white.

El negro y blanco no solo representan elegancia atemporal, también ofrece la plataforma perfecta para crear looks modernos y vanguardistas. Una chaqueta de cuero negra sobre una camiseta gráfica blanca combinada con vaqueros negros rasgados emana un estilo fresco y desenfadado. Mezclar texturas, como una blusa de seda blanca con pantalones de cuero negros añade profundidad e intriga a un conjunto. El fuerte contraste entre el negro y el blanco puede ser audaz y dinámico, lo que lo convierte en una elección ideal para aquellos que buscan una ventaja contemporánea en su estilo.

Julianne Hough usando blusa blanca abierta con pantalones negros anchos. getty

Una invitado de la semana de la moda luciendo un vestido plateado brillante de lentejuelas, un bolso plateado a juego y un abrigo de piel negra. getty

Olga Ferrara (Izq.) vista luciendo gafas de sol blancas lechosas Jagged Halo, pendientes dorados, collar de flores blanco y negro, camisa blusa negra con botones JNBY Official, pantalones anchos negros a juego JNBY Official, bolso de cuero blanco y mocasines de cuero blanco brillante; Natalia Levsina (Der.) lleva gafas de sol blancas de forma moderna, blusa camisa asimétrica de gasa blanca transparente JNBY Official, pantalones de carga negros anchos JNBY Official, bolso hobo de cuero blanco de Saint Laurent y botas de cuero negro barnizado, el 07 de septiembre de 2023 en la ciudad de Nueva York. getty

Olga Ferrara vista luciendo gafas de sol negras Dior, pendientes dorados, cinta de seda negra como accesorio para el cabello, gargantilla negra, chaqueta blazer beige/crema con recortes y tiras JNBY Official, falda midi de tul negro JNBY Official, bolso de hombro de cuero blanco y botas altas de cuero blanco. getty

Katie Holmes usando un blazer ancho gris oscuro con pantalones de cebra blanco y negro. getty

Bryanboy visto llevando un conjunto negro con un abrigo blanco. getty