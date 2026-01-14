Suscríbete
Moda

Azul cobalto, el tono que dominará las alfombras rojas este año

Intenso, elegante y visualmente poderoso, el azul cobalto se perfila como uno de los tonos más fuertes en alfombras rojas, capaz de sostener siluetas minimalistas y propuestas de alta costura

Enero 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Six

Azul cobalto, el tono que dominará las alfombras rojas este año

Valentina Frugiuele/Getty Images

Hay colores que no piden permiso, simplemente entran en escena y se imponen y, sin duda, el azul cobalto es uno de ellos. Intenso, profundo y visualmente contundente, este tono se perfila como uno de los grandes protagonistas de las alfombras rojas este año, desplazando a los neutros previsibles y a los pasteles complacientes. No es un color de fondo, es un gesto.

Parte de su fuerza radica en su capacidad para comunicar presencia sin caer en el exceso. A diferencia del rojo clásico —cargado de simbolismo histórico— o del negro eterno, el azul cobalto se siente contemporáneo, seguro y sorprendentemente versátil. Funciona tanto en siluetas minimalistas como en vestidos de alta costura con volumen, bordados o drapeados complejos. Siempre se lee como una elección consciente.

También te interesa...
Harbin Fashion Week 2026
Moda
Fechas y ciudades clave para el calendario de la moda en 2026
Enero 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El truco de estilo de Julia Roberts que nunca pasa de moda y la mantiene rejuvenecida.jpeg
Belleza
El truco de estilo de Julia Roberts que nunca pasa de moda y la mantiene rejuvenecida
Enero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Desde una perspectiva cromática, el azul cobalto favorece a una amplia gama de tonos de piel y se adapta con facilidad a distintas iluminaciones, algo crucial en eventos nocturnos y ceremonias transmitidas globalmente. Bajo flashes y focos, mantiene su intensidad sin aplanarse, lo que lo convierte en un aliado perfecto para momentos que serán fotografiados desde todos los ángulos.

También hay una lectura cultural detrás de su ascenso. En un contexto donde la moda busca proyectar autoridad, claridad y estabilidad, este azul transmite exactamente eso. No es casual que aparezca cada vez más en colecciones pensadas para el impacto visual y el discurso simbólico. El azul cobalto no suaviza, afirma.

Azul cobalto outfit (1).jpg

El azul cobalto favorece a una amplia gama de tonos de piel

Pinterest

En las alfombras rojas, este color permite jugar con contrastes sin sobrecargar. Joyería dorada o plateada, maquillaje limpio o labios profundos, peinados pulidos o texturas naturales, el azul cobalto sostiene todo sin competir. Esa cualidad lo vuelve especialmente atractivo para estilistas que buscan equilibrio entre fuerza y elegancia.

Además, su presencia dialoga bien con una tendencia más amplia, el regreso del color como declaración. Tras temporadas dominadas por tonos apagados y silenciosos, el azul cobalto aparece como una respuesta directa a la necesidad de impacto visual. No es estridente, pero tampoco pasa desapercibido. Se mueve en ese punto exacto donde la moda deja de ser segura y empieza a ser interesante.

cobalto azul (1).jpg

El azul cobalto no suaviza, afirma

Pinterest

En clave editorial, apostar por azul cobalto en una alfombra roja no habla de nostalgia, pero sí habla de actualidad. De entender el momento y traducirlo en una elección estética clara. Es un color que no intenta agradar a todos, y precisamente por eso funciona.

Este año, cuando el vestido no quiera contar una historia compleja, el color se encargará de hacerlo. Y el azul cobalto ya está listo para ocupar ese papel.

Tendencias 2026 red carpet alfombra roja
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Leo dicaprio.jpeg
Celebridades
Leonardo DiCaprio llega a los Golden Globes 2026 sin Vittoria Ceretti y acompañado por su madre
Enero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ariana Grande camina sola la alfombra roja de los Golden Globes 2026.jpeg
Celebridades
Ariana Grande camina sola la alfombra roja de los Golden Globes 2026
Enero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Moda
Lisa confirma el poder de las transparencias sofisticadas en los Golden Globes 2026
Enero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Moda
Jeans blancos, el básico perfecto del Cloud Dancer está de vuelta
Enero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ya puedes comprar la colección La Famiglia de Gucci.jpg
Moda
Ya puedes comprar la colección La Famiglia de Gucci
Gucci presenta La Famiglia, la colección que inaugura la era de Demna con una lectura audaz del archivo, personajes icónicos y una nueva actitud estética ya disponible en tiendas
Enero 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tendencias de ropa deportiva 2026 vistas en pasarela.jpg
Moda
El activewear deja el gimnasio y domina el street style en 2026
Diseños limpios, tejidos técnicos y una nueva elegancia definen las tendencias en ropa deportiva de 2026, donde funcionalidad y estilo se integran sin esfuerzo
Enero 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025
Moda
Guía de estilo: así se logra Glamoratti, la tendencia favorita para 2026
Glam con intención, texturas protagonistas y accesorios bien elegidos: así se lleva la tendencia Glamoratti en 2026 con equilibrio, presencia y estilo
Enero 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025
Moda
6 formas elegantes —y actuales— de llevar jeans este invierno
El denim se adapta al invierno con capas, texturas y proporciones que elevan su presencia, estas seis formas actuales de llevar jeans con elegancia cuando baja la temperatura
Enero 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García