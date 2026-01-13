Suscríbete
Belleza

El truco de estilo de Julia Roberts que nunca pasa de moda y la mantiene rejuvenecida

La combinación de un corte a la altura del pecho y flequillo abierto se mantiene como uno de los recursos más efectivos para lograr una imagen fresca y luminosa, tal como lo demuestra Julia Roberts

Enero 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Hay decisiones de estilo que no buscan borrar el paso del tiempo, sino acompañarlo con inteligencia. En el caso de Julia Roberts, ese equilibrio se logra a través de un gesto aparentemente simple, pero cuidadosamente sostenido a lo largo de los años, se trata de un corte de pelo con longitud a la altura del pecho combinado con flequillo abierto. El resultado no es un look juvenil en el sentido literal, sino algo más interesante, una imagen fresca, luminosa y vigente.

La clave de este dúo está en la proporción. La longitud media-larga —justo cuando el cabello roza el pecho— evita dos extremos comunes ya que no endurece el rostro como un corte demasiado corto ni añade peso visual como una melena excesivamente larga. Esta medida permite movimiento, volumen controlado y una caída natural que suaviza los rasgos sin disimularlos. En Julia Roberts, esa longitud actúa como un marco flexible que acompaña su expresión en lugar de fijarla.

El flequillo abierto es el segundo elemento fundamental. No se trata de un fleco cerrado ni recto, sino de uno que se separa de manera natural, enmarca los pómulos y deja respirar la frente. Este tipo de flequillo tiene un efecto óptico inmediato ya que ilumina el rostro y equilibra las facciones sin crear líneas duras. Además, se integra con facilidad al resto del corte, lo que evita el mantenimiento excesivo y el aspecto rígido.

Desde una lectura beauty, este combo funciona porque no lucha contra la textura natural del cabello. Julia Roberts ha sabido mantener ondas suaves, con cuerpo, lejos del alisado extremo o la definición artificial. En 2026, esa cualidad se ha vuelto más valiosa que cualquier acabado perfecto.

También hay un mensaje implícito en esta elección. En lugar de recurrir a transformaciones drásticas, el corte apuesta por la continuidad. Ajusta, afina y acompaña. Es una forma de estilo que no depende de tendencias efímeras, sino de entender qué favorece y sostenerlo con coherencia. Por eso funciona tanto dentro como fuera de la alfombra roja.

El flequillo abierto tiene una ventaja clave puesto que es adaptable al paso del tiempo

El flequillo abierto, además, tiene una ventaja clave puesto que es adaptable al paso del tiempo. Puede llevarse más largo o más corto, más desfilado o más lleno, sin perder su esencia. Esa flexibilidad lo convierte en un aliado real para quienes buscan frescura sin caer en fórmulas juveniles forzadas.
El truco de estilo de Julia Roberts no es un secreto complejo ni una reinvención radical. Es la prueba de que, cuando el corte correcto se encuentra, menos cambios generan más impacto.

Julia Roberts fleco Golden Globes
Eurídice Aiymet Garavito García
