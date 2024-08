Así es el primer premio Tiffany & Co. x CFDA para diseñadores de joyería

Tiffany & Co. y el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) acaban de anunciar el Premio Tiffany & Co. x CFDA para Diseñadores de Joyería. Este premio, el primero en su tipo, reconoce a los diseñadores de joyería estadounidenses destacados, que estén comprometidos con impulsar la inclusividad dentro de la industria del diseño y eleven el diseño de joyería como una categoría propia, comparable a la moda femenina y masculina.

Todo sobre el primer premio Tiffany & Co. x CFDA.

Los participantes seleccionados recibirán mentoría y una experiencia de aprendizaje inmersiva para profundizar en los entornos que fomentan el legado de creatividad y artesanía incomparable de la Casa. Uno de los diseñadores participantes será elegido para recibir una beca de un año dentro del departamento de diseño de Tiffany & Co., junto con un premio de $50,000 dólares.

“El premio inaugural Tiffany & Co. x CFDA para Diseñadores de Joyería eleva el compromiso de Tiffany Atrium de fomentar un cambio duradero en las industrias de la joyería y el diseño. Con una rica historia de apoyo a la inclusividad y la excelencia creativa, Tiffany & Co. sigue siendo un defensor de la expresión creativa y el impacto social”, dijo Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de Producto, Comunicaciones e Industria de Tiffany & Co.

“Este primer premio con un enfoque exclusivo en la joyería es un testimonio del compromiso y misión de CFDA de celebrar la excelencia creativa estadounidense. De parte del programa CFDA IMPACT, estamos encantados de asociarnos con Tiffany & Co., una Casa emblemática con un patrimonio icónico, y con Tiffany Atrium para identificar y cultivar a la próxima generación inclusiva de diseñadores de joyería estadounidenses”, dijo Steven Kolb, CEO del CFDA.

Este premio representa una asociación entre la plataforma de impacto social de la Casa, Tiffany Atrium, y el prestigioso programa CFDA Impact del Consejo para fomentar la próxima generación de diseñadores de joyería estadounidenses. Cada participante encarnará los pilares fundamentales de excelencia creativa, inventiva y savoir faire extraordinario que han sido sinónimo de Tiffany & Co. desde su fundación en 1837, y que también reflejan la misión de CFDA de fortalecer la moda estadounidense a nivel mundial y amplificar la excelencia creativa, la longevidad empresarial y el impacto positivo desde su establecimiento en 1963.