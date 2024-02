Arón Piper, nuevo embajador de Tiffany & Co.

Afirmar que Arón Piper es el actor de moda del momento es una obviedad. Tras el cambio radical que supuso en su carrera su paso por Élite, a Piper le hemos podido ver en los últimos años protagonizando títulos tan sonados como Código emperador, Fatum o El correo, junto a actores consagrados como Luis Tosar o Luis Zahera, y en series de las que erizan la piel como El Silencio, donde interpreta uno de los papeles más aplaudidos por la crítica hasta el momento. Pero más allá de la pantalla, la grande y la pequeña, Arón Piper también se ha convertido en un imprescindible para las firmas de moda. Al actor y cantante lo hemos visto en el front row de las grandes firmas, de Dior a Loewe pasando por el desfile Jacquemus, donde compartió protagonismo con la mismísima Julia Roberts.

CORTESÍA DE TIFFANY & CO

CORTESÍA DE TIFFANY & CO

Ahora, Tiffany & Co. acaba de hacer público que el intérprete hispano-alemán será su nuevo embajador de marca ya que “ejemplariza a la perfección los valores de Tiffany & Co”. Para las primeras imágenes de esta alianza, Piper ha sido fotografiado con algunas de las colecciones más icónicas de joyas y gafas de Tiffany & Co. “Ser parte de una marca tan icónica como Tiffany & Co. es increíblemente especial para mí. Me siento muy honrado y emocionado uniéndome a la familia Tiffany”, ha afirmado el nuevo embajador.

