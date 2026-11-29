El turismo de bienestar está ampliando sus horizontes: viajar para sentirse bien ya no significa únicamente reservar un masaje, asistir a una clase de yoga o alojarse en un hotel con spa. También implica elegir destinos donde la naturaleza, la tranquilidad y la conexión con el entorno formen parte de la experiencia. Costa Rica reúne estas condiciones a través de sus paisajes, su biodiversidad y una filosofía de vida que lleva décadas expresándose en una frase: Pura Vida.

Esta forma de entender los viajes de bienestar conecta con el concepto de wellbeing, que incorpora factores como el entorno, las relaciones sociales, la calidad de vida y el equilibrio cotidiano. A diferencia del wellness, que suele asociarse con prácticas específicas de cuidado personal, el bienestar integral también puede construirse a través de las experiencias que ofrece un destino.

En Costa Rica, esa posibilidad encuentra un escenario privilegiado. Más de una cuarta parte de su territorio cuenta con alguna figura de protección y el país alberga cerca del 6 % de la biodiversidad mundial. Su riqueza natural no funciona únicamente como atractivo visual: constituye el contexto de experiencias de ecoturismo que invitan a cambiar el ritmo, explorar ecosistemas extraordinarios y establecer una relación más cercana con el lugar que se visita.

Pura Vida: la filosofía costarricense del bienestar

La expresión Pura Vida resume una actitud vinculada con el disfrute de las cosas sencillas y una relación cercana con el entorno. En el turismo, esta filosofía se traduce en propuestas que permiten conocer distintas regiones sin reducir el viaje a una sucesión de actividades programadas.

La naturaleza adquiere así un papel central en el turismo sostenible de Costa Rica. En lugar de funcionar como telón de fondo, determina la experiencia: el clima, la vegetación, la fauna y las características de cada territorio ofrecen distintas maneras de recorrer el país. Desde los bosques tropicales hasta las montañas y las costas del Pacífico, cada ecosistema propone una forma diferente de acercarse al bienestar.

Pura Vida: la filosofía costarricense del bienestar JONATHAN ALONSO DELGADO

Cuatro destinos de naturaleza y ecoturismo en Costa Rica

En la cordillera volcánica de Guanacaste, el Parque Nacional Volcán Tenorio reúne bosques húmedos tropicales y de montaña, con altitudes que alcanzan los 1,800 metros. Sus senderos atraviesan una vegetación abundante de helechos, bromelias y orquídeas. El recorrido también permite observar especies como perezosos de dos dedos, tapires y osos hormigueros, además de aves como los trogones y el pájaro campana. Es una alternativa para quienes buscan combinar senderismo, observación de fauna y contacto directo con la biodiversidad costarricense.

Parque Nacional Volcán Tenorio EDUARDO PERAZA DEL RIO

Para una experiencia más pausada, San Gerardo de Dota ofrece un paisaje distinto. Ubicado en la región de Los Santos, al sur de San José, este destino de clima fresco y bosque nuboso es reconocido por la observación del quetzal. Sus alrededores albergan más de 170 especies de aves, mientras el río Savegre, las cascadas y los senderos del Parque Nacional Los Quetzales ofrecen distintas formas de acercarse al ecosistema. La contemplación de aves y las caminatas entre montañas hacen de esta región una opción para quienes buscan tranquilidad y turismo de naturaleza.

Parque Nacional Los Quetzales Cortesía

En el Pacífico Central, el Parque Nacional Carara destaca por la transición entre varios tipos de bosque. Sus cerca de 4,700 hectáreas albergan una notable diversidad de especies y son especialmente apreciadas para observar aves, entre ellas la guacamaya roja. También cuenta con un sendero universal de 1.2 kilómetros, una característica importante para ampliar las posibilidades de acceso a este entorno natural y fomentar un ecoturismo más inclusivo.

Parque Nacional Carara Créditos

Más al sur, el Parque Nacional Corcovado, en la península de Osa, reúne más de 41 mil hectáreas de ecosistemas y una extraordinaria variedad de fauna y flora. Llegar hasta la estación Sirena desde Puerto Jiménez por vía marítima forma parte de la experiencia. Debido al límite diario de visitantes, conviene reservar la entrada con anticipación. La regulación del acceso también recuerda que visitar espacios de gran valor ecológico implica respetar las condiciones necesarias para conservarlos.

Parque Corcovado Cortesía

Turismo sostenible: el bienestar también depende de la conservación

La experiencia costarricense no termina en sus parques nacionales. El país ha desarrollado iniciativas para incorporar criterios ambientales, sociales y culturales a su actividad turística. El Programa Bandera Azul Ecológica reconoce más de 130 playas por sus prácticas de gestión ambiental, limpieza y seguridad. Por su parte, la Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) distingue a 153 empresas que cumplen criterios relacionados con el cuidado del entorno y el vínculo con las comunidades.

Costa Rica: turismo de bienestar, naturaleza y el arte de viajar despacio Cortesía

Estas iniciativas permiten ampliar la conversación sobre el turismo responsable: la calidad de una experiencia también está relacionada con el estado de los ecosistemas y con las personas que viven en ellos. La conservación deja de ser un concepto separado del viaje y se convierte en parte de lo que hace posible disfrutarlo.