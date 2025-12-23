Suscríbete
Especiales

Tendencias que inspiran: el arte de celebrar desde la naturaleza

Diciembre 23, 2025 • 
Harper’s Bazaar
tendencias-que-inspiran-el-arte-de-celebrar-desde-la-naturaleza-flor-de-loto-boutique-floral.png

En Harper ‘s Bazaar entendemos la mesa de Navidad y fin de año como un escenario donde se cuentan historias. Esta temporada, la inspiración surge de la tendencia de Naturaleza Escenográfica y Lujo Botánico, una corriente que transforma el diseño floral en una experiencia inmersiva y sensorial. Más allá de la ornamentación clásica, la propuesta reinterpreta bosques y jardines desde una mirada contemporánea, donde lo artesanal convive con lo sofisticado y cada detalle construye una narrativa visual que celebra la conexión íntima entre el ser humano y la naturaleza.

tendencias-inspiran-el-arte-de-celebrar-desde-la-naturaleza-flor-de-loto-boutique-floral.jpeg

La paleta cromática acompaña esta visión con una base de verdes profundos y botánicos —follajes, musgos y pinos— matizados con acentos en verde esmeralda, azul suave y delicados toques dorados que aportan luz y refinamiento. Tonos neutros y marfil equilibran la composición, permitiendo que el color fluya con elegancia y sobriedad. El resultado es una mesa que se percibe como un jardín íntimo, envolvente y sereno, pensada para invitar a la pausa, la contemplación y el ritual de compartir.

tendencias-inspiran-arte-de-celebrar-desde-la-naturaleza-flor-de-loto-boutique-floral.jpeg
adornos-tendencias-celebrar-desde-la-naturaleza-flor-de-loto-boutique-floral.jpeg

Esta visión toma forma a través del lenguaje floral de Isabel Ramírez de Arellano Alvarado, fundadora de Flor de Loto, para quien el diseño es un acto emocional: crear espacios con alma, donde la naturaleza se convierte en arte y el lujo se expresa de manera consciente y atemporal.

flor-de-loto-boutique-floral-tendecias-adornos.jpeg

La propuesta se enriquece con la colaboración creativa de Susana Padua, fundadora y directora general de Moor y Maison by Moor, cuya experiencia de más de 18 años en diseño y curaduría de piezas para interiorismo se refleja en la cuidada selección de vajilla y mobiliario.

flor-de-loto-boutique-floral-tendecias-adornos-casa.jpeg

Formas orgánicas, texturas sutiles y tonos eternos dialogan con el diseño floral para elevar la experiencia visual y sensorial. Juntas, Isabel y Susana construyen una mesa que fluye con naturalidad y precisión: una extensión del paisaje, donde cada elemento —más allá de su función— se integra al lenguaje del diseño para celebrar, con elegancia y sensibilidad, el cierre y el renacer de un nuevo ciclo.

flor-de-loto-boutique-floral-tendecias-navidad.jpeg
También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-442.jpg
Wellness
Los diferentes tipos de cafeína que afectan tu productividad según la ciencia
Octubre 19, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
cafeina-para-la-piel.jpg
Belleza
¿Por qué incluir la cafeína en tu rutina de belleza?
Julio 03, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

Sponsored
Harper’s Bazaar
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_541599442_18080829238939467_6886588659118768301_n.jpg
Especiales
THE NEWS
Las noticias más relevantes de 2025
Diciembre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bárbara Morí y H.Stern con Amor Infinito.jpg
Especiales
Bárbara Morí y H.Stern con Amor Infinito
Diciembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
una-celebracion-entre-amigos-la-noche-que-unio-a-harpers-bazaar-man-y-a-la-comunidad-de-diego-boneta.jpeg
Especiales
Una celebración entre amigos: la noche que unió a Harper’s Bazaar Man y a la comunidad de Diego Boneta
Diciembre 12, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
una-noche-historica-harpers-bazaar-man-llega-a-mexico-junto-a-omega-y-diego-boneta.png
Especiales
Una noche histórica: Harper’s Bazaar Man llega a México junto a Omega y Diego Boneta
Diciembre 11, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
HBMX COVER 1 MACARENA GARCIA OK DIC 25.jpg
Especiales
Macarena García y el derecho a no ser perfecta
El momento vital de Macarena García se refleja en piezas que guardan significado y un camino donde el autocuidado define cada elección
Diciembre 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
cadillac-ev-el-auto-del-futuro-que-las-mujeres-del-presente-ya-eligieron.jpg
Especiales
Cadillac EV: el auto del futuro que las mujeres del presente ya eligieron
Diciembre 11, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Metáfora líquida de tiempo suspendido.jpg
Especiales
Metáfora líquida de tiempo suspendido
La nueva colaboración de Daniel Arsham x Hublot
Diciembre 08, 2025
 · 
María José Guzmán
El jardín secreto de Eduardo Sarabia florece en los tapetes de Mughal.JPG
Especiales
El jardín secreto de Eduardo Sarabia florece en los tapetes de Mughal
Una colección que convierte los tapetes en paisajes íntimos, donde la visión de Eduardo Sarabia se entrelaza con la artesanía de Mughal para transformar cualquier espacio
Diciembre 05, 2025
 · 
Harper’s Bazaar