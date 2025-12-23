Tendencias que inspiran: el arte de celebrar desde la naturaleza

En Harper ‘s Bazaar entendemos la mesa de Navidad y fin de año como un escenario donde se cuentan historias. Esta temporada, la inspiración surge de la tendencia de Naturaleza Escenográfica y Lujo Botánico, una corriente que transforma el diseño floral en una experiencia inmersiva y sensorial. Más allá de la ornamentación clásica, la propuesta reinterpreta bosques y jardines desde una mirada contemporánea, donde lo artesanal convive con lo sofisticado y cada detalle construye una narrativa visual que celebra la conexión íntima entre el ser humano y la naturaleza.

La paleta cromática acompaña esta visión con una base de verdes profundos y botánicos —follajes, musgos y pinos— matizados con acentos en verde esmeralda, azul suave y delicados toques dorados que aportan luz y refinamiento. Tonos neutros y marfil equilibran la composición, permitiendo que el color fluya con elegancia y sobriedad. El resultado es una mesa que se percibe como un jardín íntimo, envolvente y sereno, pensada para invitar a la pausa, la contemplación y el ritual de compartir.

Esta visión toma forma a través del lenguaje floral de Isabel Ramírez de Arellano Alvarado, fundadora de Flor de Loto , para quien el diseño es un acto emocional: crear espacios con alma, donde la naturaleza se convierte en arte y el lujo se expresa de manera consciente y atemporal.

La propuesta se enriquece con la colaboración creativa de Susana Padua, fundadora y directora general de Moor y Maison by Moor , cuya experiencia de más de 18 años en diseño y curaduría de piezas para interiorismo se refleja en la cuidada selección de vajilla y mobiliario.

Formas orgánicas, texturas sutiles y tonos eternos dialogan con el diseño floral para elevar la experiencia visual y sensorial. Juntas, Isabel y Susana construyen una mesa que fluye con naturalidad y precisión: una extensión del paisaje, donde cada elemento —más allá de su función— se integra al lenguaje del diseño para celebrar, con elegancia y sensibilidad, el cierre y el renacer de un nuevo ciclo.