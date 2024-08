The Room Next Door (La habitación de al lado), cuándo estrena en México la película de Almodóvar

Con la llegada del Festival de Cine de Venecia, vienen varios títulos que generaron grandes expectativas para ver en la pantalla grande, y uno de ellos es The Room Next Door (La habitación de al lado), la nueva película de Pedro Almodóvar con Julianne Moore y Tilda Swinton que compite en este festival por el León de Oro. Pero no creas que es exclusivo de La Bienale, pues este filme del director español llegará a cines mexicanos este mismo 2024.

Sinopsis The Room Next Door 2024

Basada en la novela Cuál es tu tormento de Sigrid Nunez, la película narra la historia de dos amigas de juventud, Ingrid (Julianne Moore) y Martha (Tilda Swinton), que se reencuentran en una situación extrema después de muchos años sin verse. Ingrid, una novelista de autoficción, y Martha, una reportera de guerra, han tomado caminos muy diferentes en la vida. La película explora temas como la amistad, el rencor, la maternidad, la guerra y la escritura, y también marca un hito en la carrera del director, ya que es su primer largometraje rodado completamente en inglés.

Cuándo estrena The Room Next Door de Almodóvar 2024

Esta película llegará primero a las salas de Venecia el 2 de septiembre, pero la fecha tentativa de estreno en México sería el 18 de octubre de 2024.

The Room Next Door en el Festival de Cine de Venecia 2024

“La habitación de al lado es mi primer largometraje en inglés”, dijo Almodóvar a la prensa de La Bienale. “Mi inseguridad desapareció después de la primera lectura del guion con las actrices, con el intercambio de las primeras indicaciones. El idioma no iba a ser un problema, y no porque domine el inglés, sino por la total disposición de todo el elenco para entenderme y hacer que me resultara fácil entenderlos a ellos”.

“La gente habla mucho en mis películas. Entre todos los elementos narrativos (todos importantes y en los que me involucro sin reservas), son los actores quienes realmente cuentan la historia. En La habitación de al lado, Tilda Swinton y Julianne Moore llevan el peso de toda la película sobre sus hombros, y son un espectáculo. He tenido la fortuna de que ambas ofrecen un auténtico recital. En algunos momentos durante el rodaje, tanto el equipo como yo estuvimos al borde de las lágrimas viéndolas. Fue un rodaje muy emotivo y, de alguna manera, bendecido”.

Tráiler de La habitación de al lado 2024