‘Siempre el mismo día’, la miniserie y romcom que puedes terminar este fin de semana

“Pase lo que pase mañana, siempre tendremos este día”, una de las frases que nos dejó ‘One Day’ (‘Siempre el mismo día’) y a la fecha seguimos recordando —y adorando—. Imposible olvidar esta película que sigue las vidas de Emma Morley (Anne Hathaway) y Dexter Mayhew (Jim Sturgess), quienes se conocen en la noche de su graduación de la Universidad de Edimburgo en 1988 y forman una profunda conexión, una de las romcoms por excelencia y estrenó en el lejano 2011. Este año Netflix nos trajo una nueva versión en miniserie bajo el mismo nombre y con distinto reparto, que será sumamente reconfortante para acabar en un fin de semana.

¿De qué trata la miniserie ‘Siempre el mismo día’?

Siempre el mismo día es la historia de Emma Morley (Ambika Mod) y Dexter Mayhew (Leo Woodall), que hablan por primera vez el 15 de julio de 1988, la noche de su graduación. A la mañana siguiente, cada uno se va por su lado, pero ¿dónde se encontrarán este mismo día tan normal al año siguiente? ¿Y el siguiente? ¿Y el resto de años por venir? En cada episodio, Dex y Em tienen un año más, y se ve cómo han crecido y cambiado, se han juntado y separado, están contentos o tristes. Siempre el mismo día es una historia de amor que dura décadas, basada en el bestseller mundial de David Nicholls.

¿Cuándo estrena la miniserie ‘Siempre el mismo día’?

Encontrarás esta miniserie en Netflix a partir del 8 de febrero 2024.

¿Quién sale en la serie ‘Siempre el mismo día’ en Netflix?

Ambika Mod hace el papel de Emma, a esta actriz la hemos visto en series como This Is Going to Hurt y I Hate Suzie Too. Leo Woodall en el papel de Dexter es famoso por su participación en la segunda temporada de The White Lotus, pero también ha estado en Vampire Academy, Cherry y Holby City.

Essie Davis es Alison Mayhew, madre de Dexter —actuó en The Babadook, en El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro y The White Princess. Y el padre de Dexter es Tim McInnery actuando como Stephen Mayhew; apareció en Notting Hill, The Serpent y White Dragon. La actriz Ambar Grappy sale como Tilly, amiga de Ambar, y ha aparecido en producciones como Wreck y The Baby.