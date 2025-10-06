Suscríbete
El gran joyero juega un papel clave en la narrativa del próximo horror gótico

October 06, 2025 • 
Harper’s Bazaar
Captura de pantalla 2025-10-06 120515_HD.jpg

En Frankenstein, Mia Goth luce las joyas vintage y personalizadas más opulentas de Tiffany & Co.

Ken Woroner/Netflix

Por Hannah Thompson

La joyería fina y el cine tienen una larga historia. El collar de rubíes y diamantes blancos de Julia Roberts en Mujer Bonita, la magnífica gargantilla de diamantes en capas de Nicole Kidman en Moulin Rouge y el colgante «Corazón del Mar» de Kate Winslet en Titanic se han labrado su propio legado como piezas icónicas de joyería.

Ahora, Tiffany & Co. debuta en el género del cine gótico con la próxima película de Guillermo del Toro, Frankenstein. Una adaptación del clásico seminal de Mary Shelley, se espera que la película se base en los elementos de terror, gótico y ciencia ficción de la novela a través de la narrativa estilizada de Guillermo del Toro.

La alta joyería ha proporcionado una combinación de piezas de archivo, personalizadas y de alta costura para la película, inspiradas en el siglo XIX. Entre las joyas destacadas que aparecen en la película se incluyen piezas diseñadas bajo la dirección creativa de Louis Comfort Tiffany, el primer director de diseño oficial de la compañía y figura pionera del movimiento Art Nouveau.

Captura de pantalla 2025-10-06 120541_HD.jpg

Mia Goth como Elizabeth con un collar de archivo de Tiffany & Co.

Cortesía de Netflix / Tiffany & Co.

Muchos de estos diseños excepcionales nunca se han usado en un contexto moderno, lo que los convierte en una combinación conmovedora para la reinvención que Del Toro hace de la historia clásica. La diseñadora de vestuario de Frankenstein, Kate Hawley, fue un paso más allá al crear cinco diseños a medida para Elizabeth Lavenza, el personaje de Mia Goth, quien luce casi todas las piezas de Tiffany & Co. en la película.

“Las joyas de Tiffany se convirtieron en una contribución creativa propia, al igual que el diseño de peluquería, maquillaje, vestuario, escenografía y atrezo, y fueron fundamentales para completar el espacio de diseño”, afirma Hawley. “No eran solo un accesorio, sino un elemento esencial para el personaje de Elizabeth, realzando la paleta de colores y la interpretación general de su mundo”.

Tiffany & Co. contribuyó con 27 piezas en total a la película, con 10 joyas históricas y seis objetos de plata de archivo incluidos en el impresionante tesoro de collares, pulseras, anillos, aretes, broches e incluso un peine para el cabello.

Captura de pantalla 2025-10-06 120614_HD.jpg

Netflix

En las primeras imágenes de la película, se puede ver a Goth sentada, resplandeciente, con un tocado de plumas azul verdoso, sosteniendo un abanico a juego y una gargantilla de escarabajo de zafiro iridiscente colgando de su cuello. En otra, su personaje aparece sentada al piano con un collar de lágrima con incrustaciones de diamantes y un colgante en forma de ojo en el centro; ambos son exquisitos ejemplos de las piezas de archivo especiales que Tiffany & Co. extrajo para la película de su legado histórico.

Frankenstein continúa el legado de Tiffany & Co. de contribuir al mundo del cine, no simplemente como adorno, sino como una capa narrativa, ayudando a dar vida a personajes inolvidables y momentos de la pantalla a través del lenguaje perdurable de la joyería de Tiffany”, dice Christopher Young, Comercialización Visual Creativa Global de Tiffany & Co.

Para ver las joyas cobrar vida en la pantalla grande, mira Frankenstein en cines selectos a partir del 17 de octubre y en Netflix a partir del 7 de noviembre.
Originalmente publicado en Harper’s Bazaar UK

