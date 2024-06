Diane von Furstenberg: Woman in Charge. Dónde ver y cuándo estrena el documental de la diseñadora de modas

Tiene 77 años y el mundo sigue reconociendo su legado en el mundo de la moda. Diane von Furstenberg tiene un nuevo documental para explorar sus inicios y desarrollo en esta carrera tan socorrida y al mismo tiempo tan compleja. Bajo el título de Diane von Furstenberg: Woman in Charge, esta producción está dirigida por la oscarizada Sharmeen Obaid-Chinoy junto con Trish Dalton, y no tiene mucho que se le vio a Diane por las calles de París promocionando este nuevo documental biográfico.

Sinopsis de Diane von Furstenberg: Woman in Charge

“En un momento en que la igualdad de género y los problemas de las mujeres están a la vanguardia, la vida de Diane von Furstenberg ejemplifica el empoderamiento, la resiliencia, el espíritu empresarial y el estilo”, dice una parte de la sinopsis. Añaden que “Diane nunca se vio a sí misma como una víctima del sexismo; más bien, abrazó su feminidad de una manera fuerte y profunda, forjando un camino para que su hija y la próxima generación de mujeres lo siguieran”.

“En 1974, DVF transformó no solo su destino, sino también el de innumerables mujeres con la introducción del icónico ‘vestido de abrigo’, una prenda única que al instante otorgó moda y confianza a sus usuarios, independientemente de su forma, fondo o estatus”. Este documental es una retrospectiva a la carrera de 50 años de von Furstenberg y cuenta con entrevistas con Oprah Winfrey, Marc Jacobs, Hillary Rodham Clinton y más.

Fecha de estreno de Diane von Furstenberg: Woman in Charge

Fue una de las producciones de apertura en el Festival de Cine de Tribeca, y llega a Hulu (Estados Unidos) y a Disney+ (internacional) a partir del 25 de junio 2024. En una entrevista, Diane confesó, “odio la forma en que me veo en la película, pero aunque no me gustaron ciertos ángulos, vi que esos ángulos eran importantes porque eran honestos y reales. La honestidad de la película es lo que más me enorgullece”.