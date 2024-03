Detox 360: plan efectivo para eliminar toxinas del cuerpo fácilmente

No necesitas que sea inicio de año para lograr que el propósito de una vida libre de toxinas se cumpla, siempre es buen momento para volver a comenzar. Para que el detox sea total, considera que la desintoxicación incluye tu cuerpo, tu mente y tu espacio —y sí, esto abarcará tu guardarropa.

1. Hidrátate

Necesitas ayudar a que tu cuerpo elimine las toxinas acumuladas y eso lo logras tomando agua, mucha agua. Lo mejor es que sea simple o mineral, pero también puedes recurrir a los tés —los verdes, de diente de león, de yerba mate y de limón son los mejores. El agua es el número uno para eliminar toxinas y desechos del cuerpo, además de ser el que transporta nutrientes a donde se necesitan (vía Water Health).

2. Elimina toxinas

Primero, para activar la circulación y eliminar células muertas, cepíllate en seco. Lo puedes hacer con un cepillo de cerdas naturales o un guante ayurveda. Hazlo antes del baño, sobre la piel seca. Después tienes dos opciones: darte un baño con un gel corporal de preferencia alcalino o si tienes tina, tomar un baño con sales Epson (famosas por su propiedades relajantes y desintoxicantes); pero si no tienes tina, puedes darte un baño de pies, que también es muy efectivo y, lo mejor, ultra relajante.

3. Actívate

No es un consejo nuevo, pero te lo repetimos porque, simplemente, funciona. Hacer ejercicio tiene múltiples beneficios, quemas calorías, mejoras tu estado de ánimo y es un boost de salud. Para que no sea un cambio brusco que altere todo tu equilibrio o te complique aún más la agenda, puedes comenzar con alguna app con rutinas para hacer en casa.

Esfuérzate por hacer ejercicio constantemente Getty images

4. Meditación

Para que el detox sea 360, necesitas purificar tu cuerpo ¡y tu mente! La clave para darle paz a tus pensamientos está en la meditación. Para meditar no necesitas encerrarte en una cueva en la cima de una montaña alejada, con 10 minutos en los que te concentres en tu respiración y calmes tu mente, es suficiente. Puedes iniciar con alguna app para meditar (Calm y Medita, son excelentes opciones para comenzar), o ir a un centro especializado en meditación.

5. Organízate

El estrés, engorda. Tener una lista de pendientes no te da paz y hasta te quita el sueño. Y, de sobra lo sabes, ser multitasking, a la larga, no es tan efectivo como nos lo pretendían hacer creer. Si ninguna agenda impresa te pone en orden, y te cuesta ponerle pies y cabeza a tu lista de pendientes, es momento que le des una oportunidad de Google Calendar. Inviértele unos segundos a armar tu día y ahórrate minutos (y horas) de tiempo perdido.

6. Cuídate

Si en el balance de inicio de año, la báscula no se puso a tu favor. Eres como el 99.9% de la población. Pero no hagas lo que todos: recurrir a dietas milagro que no sólo no funcionan, pueden poner en riesgo tu salud. De sobra sabes lo que te hace bien: eliminar el consumo de azúcares, bajarle la ingesta de carbohidratos y aumentarle a las proteínas.

7. Depura

Las preguntas claves son: ¿lo que tienes te emociona? ¿tu corazón salta de alegría al verlo? Y las puedes aplicar a cuantas áreas de tu vida desees. Nos las cuestionó Marie Kondo, la responsable de que nuestro closet por fin esté organizado. A la par que eliminas las toxinas de cuerpo y tu mente, ¿por qué eliminar algunas de tu guardarropa? Prendas que no te quedan, ya no te gustan o que su momento de esplendor ya pasó hacia varias temporadas.