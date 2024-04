Además de new mom, Suki Waterhouse estará por primera vez en Coachella

¿Te imaginas haberte estrenado como mamá y semanas después estás en el escenario para abrir Coachella 2024? Nosotras tampoco, pero es una experiencia que solamente Suki Waterhouse nos podría contar de primera mano. Después de que Suki y Robert Pattinson compartieron la tierna noticia de que se volvieron papás tras el nacimiento de su primer bebé, ahora la cantante de 32 años estará en el festival de música más famoso de California. Y sí, a eso lo llamamos #mompower.

Suki Waterhouse estará dos días en Coachella 2024 tras haber dado a luz

El hecho de que Suki esté en un festival de música ahora en posparto es una simpática coincidencia, considerando que hizo público su embarazo en el festival Corona Capital 2023 en la Ciudad de México. “Decidí usar algo con mucho brillo para distraerlos de algo, pero creo que no está funcionando”, dijo en alusión al vestido de lentejuelas que traía puesto, donde ya se notaba el baby bump.

Lo cierto es que la actriz de Daisy Jones & the Six está tomando estos momentos con mucha filosofía y emoción, no sin antes compartir ante sus fans una publicación honesta de lo que implica haber tenido un bebé. “El cuarto trimestre me ha mantenido... ¡humilde!”, escribió Suki en Instagram. “El período posparto ha estado lleno de una alegría emocionante, muchas risas, lágrimas y hormonas. Estoy orgullosa de todo lo que mi cuerpo ha logrado y de la amabilidad y la gracia que me he dado a mí misma durante este período de recuperación” 💕.

Antes de su actuación en Coachella (el viernes 12 y el viernes 19 de abril), Waterhouse lanzó dos nuevos sencillos, ‘My Fun’ y ‘Faded’. El primero es un enérgico tema pop con tintes de los Stones, mientras que el segundo es una dulce balada de tempo medio, y ambas cuentan con coloridos visuales de animación estilo stop motion a cargo de Callum Scott-Dyson (conocido por ‘Anyone’s Game’ de Iron & Wine). Ambas canciones formarán parte de su próximo álbum, que saldrá a finales de este año.

Callum comenta: “Optamos por un estilo animado de stop motion vibrante, divertido y recortado inspirado en Monty Python y otros grandes animadores de recortes. Disfruté mucho hacer estos videos y trabajar con Suki. Las canciones tenían una diferencia clara en su ambiente, así que opté por tonos muy saturados y brillantes para ‘My Fun’ y un tono más apagado para ‘Faded’”.

Suki Waterhouse ha estado trabajando sin parar como música desde el lanzamiento de su debut en Sub Pop en 2022, I Can’t Let Go. Después de este álbum, lanzó el sencillo independiente y el video oficial de ‘Nostalgia’ y el EP ‘Milk Teeth’. En 2023 lanzó el sencillo y video oficial de ‘To Love’, la canción ‘Everyday’s A Lesson in Humility’, una colaboración veraniega con Belle and Sebastian, y en agosto, se unió a Local Natives en una reimaginación de su sencillo ‘NYE’.

El año pasado, Suki tocó para algunas de las multitudes más grandes de su carrera en Sudamérica (en Lollapalooza en Argentina, Brasil y Chile), Estados Unidos (en los festivales Governor’s Ball, Ohana, Lollapalooza y Austin City Limits), y México (en Corona Capital). Suki también protagonizó el papel de Karen Sirko en Daisy Jones & The Six, la serie limitada de Amazon Prime Video nominada a los Emmy basada en el popular libro de Taylor Jenkins Reid.