RZA, el hijo de dos años de Rihanna, debuta como modelo de Savage x Fenty

Por si ser el hijo biológico de Rihanna no fuera suficiente, ahora con tan solo dos años de edad RZA hace su debut como modelo en nada menos que para la famosísima marca de la cantante. ‘Keep it Classic’ es la frase con la que la artista de Barbados coloca a su hijo pequeño y a su pareja A$AP Rocky en un photoshoot con fondo color naranja cobre y modelando ropa interior de la firma Savage x Fenty. El público no tardó en comentar lo tierno que luce el primogénito de Rihanna, ya que son pocas las imágenes que los cantantes dejan ver de sus retoños, aunque una campaña de modelaje, claramente, puede ser la excepción —recordemos que vimos algo similar anteriormente con la campaña del Día del Padre de Bottega Veneta donde Rocky posó con sus dos niños—.

Rihanna y A$AP Rocky son padres de dos hermoso niños, RZA Athleston Mayers (mayo 2022) y Riot Rose Mayers (agosto 2003). Estos dos famosos padres han mantenido la vida de sus hijos bastante reservada, aunque ocasionalmente arrojan imágenes de estos pequeños, quienes claramente heredaron el estilo de la intérprete de Umbrella.

Savage x Fenty ofrece lencería, sujetadores, ropa interior, ropa para dormir y ropa de descanso, todo a través de la tienda online. Atienden a diversos estilos y tipos de cuerpo, con básicos para el día a día y piezas más reveladoras; también han ampliado su oferta para incluir una colección para hombres. Rihanna se asoció con TechStyle Fashion Group para lanzar esta firma en agosto de 2018, curiosamente toda la campaña de marketing previa al lanzamiento se realizó en la cuenta de Instagram de Rihanna, mostrando el poder de la influencia que tiene en las redes sociales. De acuerdo con Forbes, esta marca de lencería registró un crecimiento de ingresos de más del 200% el año pasado y “aumentó su base de miembros VIP activos en más del 150%", según un comunicado de la empresa del 16 de febrero de 2021, alcanzando así un negocio con una valoración de $1 billón USD en el capital de lencería.