Las sobrinas de Lady Di presentes en Royal Ascot derrochando estilo como haría su fallecida tía

Royal Ascot, la carrera de caballos más famosa que toma lugar en el Ascot Racecourse en Berkshire regresó este 2024 con los looks más extravagantes tanto por parte de la aristocracia británica como de los miembros de la realeza (aún bajo la ausencia de Kate Middleton). En este prestigioso evento no solo destacan las apuestas por elegir al mejor caballo purasangre, sino que a lo largo de los años se ha vuelto una pasarela de color, excentricidades, formas y diseños —y no necesariamente es para mostrar a un diseñador o casa de modas en específico, sino que es para demostrar quién llama más la atención y quién logró el conjunto más bold de entre todas las asistentes.

Los mejores looks de Royal Ascot 2024

Esta distinción en los looks no es la regla que siguen los royals, pues todos los miembros respetan una línea de moda sutil y sofisticada, pero lo suficientemente ‘campirana’ y alegre para hacer referencia a la transición de la primavera al verano. Usualmente se presta a que lleven tonos pastel, encaje, bordados, detalles florales y telas delgadas o semitransparentes en diversas capas. Aquí puedes leer más sobre qué es Royal Ascot y cuál es el código de vestimenta para ver las carreras.

Este año, Royal Ascot 2024 acabó el 22 de junio, conmemorándose así otra edición de la prestigiosa carrera de caballos a la que asisten los reyes de Inglaterra Carlos III y Camilla. Pero entre los asistentes estrella estuvieron las sobrinas de la princesa Diana, derrochando estilismo al mejor tono inglés campirano.