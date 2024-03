Quién es Sandra Hüller, la nominada a un Oscar que es imagen oficial de Phoebe Philo

Dos mujeres ovacionadas en su propio rubro han unido fuerza en una colaboración que ha captado la atención de todos. Sandra Hüller es la nueva imagen de Phoebe Philo, la marca homónima de la diseñadora de modas británica que posicionó a Céline y ahora tiene una nueva propuesta de ropa. A Sandra quizá no la conocías desde antes de los premios Oscar 2024 —ceremonia donde recibió una nominación al Oscar a mejor actriz por Anatomy of a Fall (2023)—, pero esta actriz alemana lleva recorrido un buen camino en la cinematografía. Y apenas está empezando.

¿Dónde ha salido Sandra Hüller?

Sandra es una reconocida actriz alemana (nacida en 1978) que ha participado tanto en películas alemanas como internacionales. Con su interpretación de Anneliese Michel en el drama Requiem (2006) ganó el Oso de Plata a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Alcanzó reconocimiento internacional por su papel protagonista en la comedia Toni Erdmann (2016) que le valió el Premio del Cine Europeo a la Mejor Actriz. Y 2023 resultó ser un año de consagración para Hüller, protagonizando dos películas aclamadas por la crítica que se estrenaron en el Festival de Cine de Cannes y posteriormente en los premios Oscar 2024: Anatomy of a Fall (dirigida por Justine Triet, donde interpreta a una novelista acusada de asesinato) y The Zone of Interest (dirigida por Jonathan Glazer, un drama sobre el Holocausto donde interpreta a Hedwig Höss, la esposa de un comandante notorio de Auschwitz) —"cuando me ofrecieron el papel de The Zone of Interest tuve una reacción física, me sentí como si tuviera ganas de vomitar”, diría Sandra en una entrevista con Vanity Fair.

Vida personal de Sandra Hüller

La actriz de 45 años ha mantenido un perfil bajo a lo largo de su carrera y hay poca información sobre su vida personal, más que vive con su hija Ruby (nacida en 2011). Sandra Hüller nació el 30 de abril de 1978 en Suhl, East Germany (ahora Suhl, Thuringia, Alemania). Estudió en la Ernst Busch Acting Academy y en una entrevista con The Talks confirmó que empezó a actuar por primera vez a los 14 o 15 años —"en ese entonces no sabía si era mi camino, porque otras personas también tienen voz en eso, no solo yo. Pero sabía que disfrutaba haciéndolo y que era el primer hobby en la escuela que de alguna manera tenía sentido para mí", dijo. “Con la actuación, me di cuenta de que todo de mí estaba involucrado: mi cuerpo, mi alma, mi voz, mi imaginación. Todo estaba ahí".