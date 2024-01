Quién es Callum Turner, ex de Vanessa Kirby y nuevo novio de Dua Lipa

Dua Lipa está estrenando nuevo galán este 2024, después de que a finales de año salieron las noticias de que terminó con Roman Gavras (el director de cine francés de 42 años). La intérprete de One Kiss ahora fue vista con Callum Turner, un actor y modelo inglés de 33 años que durante mucho tiempo que la pareja de Vanessa Kirby, la actriz por su reconocida interpretación de la princesa Margarita en The Crown. ¿Qué más se sabe de Callum?



¿Quién es el novio actual de Dua Lipa?

Aunque no se ha confirmado el noviazgo, todo apunta que la nueva pareja de Dua Lipa sería Callum Turner. Nacido en Chelsea, Londres, su nombre es Callum Robilliard Turner en honor al poeta y amigo de su mamá David Robilliard, quien nació dos años antes de que naciera Callum. Tuvo papeles protagonistas en la película dramática Queen and Country (2014) y en la miniserie de misterio Glue (2014), e interpretó a Theseus, el hermano de Newt Scamander, en las películas de fantasía Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) y Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (2022).

La actuación de Turner en la serie de misterio The Capture (2019) le valió una nominación al Premio de la Academia Británica de Televisión al Mejor Actor. Desde entonces, ha protagonizado como Joe Rantz en la película de drama biográfico The Boys in the Boat (2023) dirigida por George Clooney.

Pero la actuación no fue su primer camino a la fama. Es modelo desde los 19 años y reveló en entrevista a The Independent que cuando modelaba en Japón lo apodaron ‘hombre tuna’. “Tenía que perder mucho peso [Su medida natural de cintura es 34 pulgadas, pero los diseñadores querían 28]. Fue difícil, pero lo hice. Puedo ser muy militante con mi mente”.

¿Qué pasó con el ex novio de Dua Lipa?

Una fuente reveló a The Sun que Dua Lipa y su ex novio simplemente encontraron caminos distintos. “Du y Romain han ido por sus propios caminos después de un romance de verano. Ella tiene anteojeras cuando se trata de su carrera y la pareja terminó la relación antes de que las cosas se volvieran amargas. Romain consideraba a Dua como una adicta al trabajo, pero ella no tiene planes de frenar por nada ni por nadie”.

Callum estuvo en una relación con la actriz Vanessa Kirby por varios años; presuntamente empezaron a salir en 2014 pero hicieron pública la relación en 2017 y duraron hasta el 2020. La pareja “se fue distanciando gradualmente”, al parecer, mientras pasaban largos periodos de tiempo separados y trabajando en diferentes películas. “Vanessa y Callum son ambos estrellas en ascenso en el mundo de la actuación y en los últimos años han recibido numerosas ofertas”, dijo una fuente a The Sun en aquel entonces, pero permanecen como buenos amigos.